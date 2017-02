Opozicija: Otvaranje predstavništva RS-a na Kipru asocira na "bježaniju s parama"

Opozicija u Narodnoj skupštini RS-a večeras je ponovo postavila pitanje efekata i utrošenih sredstava za rad osam predstavništava RS-a u inostranstvu.

Tvrde da je iz izvještaja o njihovom radu vidljivo jedino da se bave "organiziranjem manifestacija i učešćem na sajmovima".



"Nelogično je da predstavništvo RS-a u Rusiji organizira fudbalski kamp na Jahorini", rekao je poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak tokom rasprave o Informaciji o aktivnostima RS-a u oblastima regionalne i institucionalne saradnje.



Uime NDP-a Zdravko Krsmanović je iznio tvrdnju da su sankcije predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku jedini "efekat" rada predstavništva RS-a u Washingtonu zbog čega bi šef tog predstavništva trebalo da podnese ostavku, a ako on to ne, onda treba resorni ministar Zlatan Klokić.



Na najave iz Vlade o otvaranju predstavništva RS-a na Kipru, rekao je da to "odmah asocira na neku bježaniju s parama u tu državu".



Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS-a Zlatan Klokić tvrdi da su predstavništva RS-a opravdala postojanje.



Istakao je i da svake godine Glavna služba za reviziju javnog sektora RS-a vrši reviziju poslovanja predstavništava i svi izvještaji su pozitivni.



U parlamentu je u toku rasprava o Informaciji o ostvarivanju prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u RS.



Prethodno su poslanici raspravljali o Godišnjem izvještaju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2015.