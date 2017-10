Olujno nevrijeme praćeno jakom kišom i vjetrom u ponedjeljak je oko dva sata poslije ponoći zahvatilo područje Zenice, zbog čega su brojne ulice bile blokirane, a intervenisala je i Profesionalna vatrogasna jedinica.

Kiša praćena vjetrom u Zenici je počela padati oko 21 sat, a svoj vrhunac i pravu moć pokazala je oko dva sata poslije ponoći, nakon što su jaki udari vjetra lomili grane pa i cijela stabla, a zbog opalog lišća došlo je do začepljenja odvoda na saobraćajnicama, zbog čega je u blokadi bilo nekoliko ulica.



Na zeničkom bulevaru vjetar je pomjerio kante za smeće te polomio grane stabala. Najveća šteta počinjena je u Štrosmajerovoj ulici u Zenici, nakon što se drvo pod udarom jakog vjetra slomilo i svojom težinom polomilo ogradu crkve, a zatim palo na cestu. Tom prilikom došlo je i do obaranja kablova javne mreže, a na jednom vozilu je pričinjena materijalna šteta.



U zeničkom naselju Bilmišće došlo je do nesretnog slučaja kada je vozač automobilom pokušao proći kroz vodu koja se nakupila ispod željezničkog mosta, ali bezuspješno.



Na mjesto događaja u Štrosmajerovoj ulici izašli su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica koji su radili na sklanjanju drveta i osposobljavanju ceste za saobraćanje.