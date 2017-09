Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić održao je, u ponedjeljak, 18. septembra, sastanak sa predstavnicima Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, Savjeta Mjesne zajednice „Naselje heroja Sokolje“ i gađanima, koji već duži vremenski period imaju problem sa neredovnim gradskim prevozom na relaciji Stup-Sokolje, što im otežava svakodnevni život.

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić održao je, u ponedjeljak, 18. septembra, sastanak sa predstavnicima Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, Savjeta Mjesne zajednice „Naselje heroja Sokolje“ i gađanima, koji već duži vremenski period imaju problem sa neredovnim gradskim prevozom na relaciji Stup-Sokolje, što im otežava svakodnevni život.

Iako je po ovom pitanju ranije održan niz sastanaka sa predstavnicima nadležnog Kantonalnog ministarstva i KJKP Gras, problem još uvijek nije riješen, a građani su se za pomoć ponovo obratili Općini Novi Grad Sarajevo.Prema riječima Muamera Kukana, pomoćnika ministra za saobraćaj KS-a, ovo Ministarstvo u saradnji sa Općinom Novi Grad ranije je pokušalo sa Grasom iznaći rješenje za navedeni problem, na način da se linija održava sa jednim vozilom, do okončanja procedure javne nabavke za nabavku novih minibusa. Međutim, prema informacijama od građana, na terenu nije onako kako stoji u izvještajima koje Ministarstvo redovno dobija od Grasa."Imamo obećanje predstavnika KJKP Gras da se može jedno vozilo odvojiti za održavanje gradske linije Stup-Sokolje, jer je na ranijim sastancima dogovoreno da jedno vozilo saobraća tokom cijelog dana do nabavke novih vozila, nakon čega bi se linija mogla pojačati sa dodatnim vozilima, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, kada su najveće gužve“, rekao je Muamer Kukan, pomoćnik ministra za saobraćaj Kantona Sarajevo.Na sastanku je dogovoreno da Ministarstvo poduzme svoje ingerencije da Gras ispoštuje taj dio dogovora, te da se do narednog sastanka, zakazanog za sedam dana, vidi šta Ministrstvo može učiniti po tom pitanju.Prema riječima Šukrije Jusupovića, stanovnika Sokolja poblem neredovnog prijevoza traje godinama, ali je situacija kulminirala otkako se kombi vrlo često i ne pojavi na polaznoj stanici.„Ljudi su primorani koristiti taksi i ilegalan prevoz kako bi došli do svojih kuća. Ovo je jedno od većih naselja u kojem živi oko 8.000 stanovnika, a koji nemaju riješen javni gradski prevoz. U vrijeme gužvi u jutarnjim i poslijepodnevnim satima trebaju nam tri kombija, jer je naselje gusto naseljeno, a prevoz koristi veliki broj školaraca i sudenata. Ljudi su primorani djecu ostavljati na Alipašinom Polju, kod deda i nana kako bi im djeca mogla ići u školu“, kaže Jusupović.Predsjedanik Savjeta MZ Adnan Čavčić, ističe da su nekada na ovoj relaciji saobraćala po tri minibusa i uvijek su bila puna putnika. Sada ni jedan kombi ne saobraća, iako je u proteklom periodu održan niz sastanaka sa predstavnicima Grasa i Ministarstva saobraćaja KS-a, na kojima su predstvanici Savjeta MZ „Naselje heroja Sokolje“ tražili da se obezbijedi barem jedno vozilo koje će redovno saobraćati na relaciji Stup-Sokolje.Ukoliko se u narednih sedam dana ne nađe način za uvođenje barem jednog vozila koje bi redovno saobraćalo, stanovnici ovog naselja, kažu da će biti primorani poduzeti radikalnije mjere.Iz Ministarstva ističu da će u toku ove sedmice biti angažirani anketari koji će vršiti kontrolu saobraćanja javnog gradskog prijevoza na cijelom području KS-a, kako bi se vidjela stvarna slika odvijanja javnog gradskog prijevoza.