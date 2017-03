Određene stranke u SzP pregovaraju o ujedinjenju, cilj 2018. zbaciti Dodika s vlasti

Foto: Arhiv/Klix.ba

S političke scene Republike Srpske sve češće dolaze informacije o pregrupisavanjima unutar koalicija na vlasti i u opoziciji i ujedinjenju pojedinih političkih stranaka. Iako je do izbora 2018. ostalo još dosta vremena, već sada se postavlja pitanje može li opozicija okupljena u Savezu za promjene dogodine pobijediti koaliciju okupljenoj oko Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika?

S političke scene Republike Srpske sve češće dolaze informacije o pregrupisavanjima unutar koalicija na vlasti i u opoziciji i ujedinjenju pojedinih političkih stranaka. Iako je do izbora 2018. ostalo još dosta vremena, već sada se postavlja pitanje može li opozicija okupljena u Savezu za promjene dogodine pobijediti koaliciju okupljenoj oko Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika?

Analitičari nisu optimisti. Kažu da, ako Savez za promjene (SzP) prvo sebe ne promijeni, protiv Dodika i SNSD-a neće imati nikakve šanse.



"Sutra ću glasati za njih pod uslovom da ja vidim jasan i glasan program, šta namjeravaju da urade. Da kažu da će, iste sekunde, kada dođu na vlast na entitetskom nivou da se zatvore sva vrata i naprave inventuru: koliko je zaposleno više ljudi, koliki su dugovi, kakvo je stanje ljudstva, da li je dovoljno kvalifkovano ili ne i to da objave u svim dnevnim novinama, da znamo kakvo je tačno stanje i da bi mogli da idemo dalje", kaže politčka analitičarka Svetlana Cenić u izjavi za Klix.ba.



Ona smatra da jednu od najvećih prepreka opoziciji predstavlja "karijerizam pojedinca u vlastitim redovima". Osim toga, kako kaže, odnosi među strankama unutar ovog političkog bloka moraju biti temeljno redefinisani , tako da se zna gdje je kome mjesto u skladu sa snagom koje pojedine stranke imaju.



Savez za promjene čine Srpska demokratska stranka (SDS), Partija demokratskog progresa (PDP), Narodni demokratski pokret (NDP) Dragana Čavića, Srpska radikalana stranka RS (SRS RS) Milanka Mihajilice i Napredna Srpska (NS) Adama Šukala.



Od ovih stranaka u Parlamentu Bosne i Hercegovine poslanike imaju samo SDS i NDP, koji ima jednog poslanika. Poslanički klub SDS-a u Narodnoj skupštini RS-a ima 19 poslanika, računajući i jednog poslanika SRS RS, izabranog na kompezacionoj listi SDS-a, PDP ima 7, Dok NDP ima 4, a NS dva poslanika.



Bez obzira na političku snagu sve partije unutar Saveza za promjenu su ravnopravno zastupljene. Sve češće se međutim, postavlja pitanja opravdanosti ovakvih odnosa. Nisu usamljeni oni koji tvrde da su ovakvi unutrašnji odnosi velika kočnica jačanju opozicionog bloka.



Kao najveća stranka SDS je do sada, kaže Svetlana Cenić, platio najveću cijenu Savezu za promjene.



"Kakav god da je taj SDS bio plaćao je najveću cijenu u SzP i izborio se za njihove kadrove, a većina tih stranaka unutar SzP su samo trgovale i tražile pozicije. Uz sve uvažavanje PDP-a ta stranka nema ni jednog poslanika u Parlamentu, a pogledajte koliko funkcija, imaju. I izbor Mladena Ivanića za člana Predsjedništva, iznio je SDS", kaže Svetlana Cenić.



U tom kontekstu se kaže može posmatrati i priča o ujedinjenju PDP-a, NDP-a i NS-a u jedan politički subjekt ili blok unutar SzP, čime bi mogla biti ojačana pozicija Mladena Ivanića u nastojanju da opet bude kandidovan na istu funkciju.



Međutim, smatra da prije nego što redefiniše odnose s koalicionim partnerima, SDS mora konsolidovati vlastite redove pošto trenutno ne liči na stranku nego na "savez opštinskih odbora". U SDS- kažu, konsoliduju redove i nemaju ništa protiv udruživanja manjih opozicionih partija unutar Saveza za promjene.



"Srpska demokratska stranka se trenutno nalazi u fazi konsolidacije i trenutno je posvećena unutrašnjoj reorganizaciji i unutar stranačkim izborima. Stranke SzP-a treba da ojačaju svoje sopstvene stranačke strukture jer je to najbolji način kojim ce opozicija 2018. godine zajednički trijumfovati na opodgovorili su nam iz ove stranke.



Kažu i da nisu odustali od politika koje su ih prvobitno okupile u savez, ali i da ne žure sa redifinisanjem odnosa unutar koalicije pošto ova godina nije izborna, pa smatraju "da se stranke trebaju okrenuti jačanju sopstvenih političkih organizacija ,a posao oko redefinisanja odnosa u savezu treba ostaviti za narednu godinu".



Njihovi koalicioni partneri, međutim ne misle tako.



Za sada ni Dragan Čavić ni Branislav Borenović javno nisu ni potvrdili ni demantovali informacije da vode intezivne razgovore u ujedinjenju, o čemu su se nedavno pojavile informacije i u pojedinim medijima.



"Opozicja treba da djeluje odlučnije, da se ide sa ukrupnjavanjem političkih stranaka kako bi svaki glas bio sačuvan kroz izborni rezultat. Potrebno je da stranke budu što jače i onda će biti lakše definisati zajednički koalicioni nastup.

Naravno da organizovanije i doslednije političko pozicioniranje sa jasnim rješenjima može dati pobjednički rezultat", kaže za Klix.ba predsjednik PDP-a, Branislav Borenović.



Lider Napredne Srpske, Adam Šukalo, međutim, ne krije da se radi na ujedinjenju ove stranke za PDP-om.



"Nije nikakva tajna da se vode zvanični razgovori o ujedinjenju Napredne Srpske i PDP-a. Razgovor se, za sada ne vode sa NDP-om", rekao je kratko Šukalo u izjavi za Klix.ba.



Informaciju da razgovaraju o ujedinjenju sa PDP-om nedavno je javno potvrdio i podpredsjednik NDP-a Zdravko Krsmanović.



Kako će izgledati politička scena u RS, odnosno kako će ubuduće biti uređeni odnosi unutar opozicionog bloka moglo bi biti jasnije tek poslije unutarstranačkih izbora koji će u gotovo svim strankama opozicije biti okončani do kraja maja. Pitanje je da li će stranke opozicije prije svega SDS, unutarstranačkim izborima staviti tačku na sve otvorenije sukobe u vlastitim redovima. Tek tada će se, opšta je ocjena, moći govoriti o tome u kom kapacitetu će se opozicija u ovom entitetu suprotstaviti aktuelnoj vlasti na čelu s Miloradom Dodikom.