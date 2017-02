Od sutra na snazi strožije kazne za saobraćajne prekršaje u BiH, za škripu gumama kazna 250 KM

Nakon nekoliko mjeseci razmatranja i rasprave državni zastupnici u januaru su usvojili izmjene Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH. Zakon zvanično stupa na snagu sutra, a najznačajnije izmjene se odnose na strožije novčane kazne.

Izmjene i dopune Zakona objavljene su u Službenom listu 7. februara, a osmog dana od objave Zakon stupa na snagu.Ovim zakonom pooštrena je kaznena politika za učesnike u saobraćaju koji krše zakon, posebno u kontekstu novčanih kazni koje su povećane u brojnim segmentima poput brze vožnje, nevezanja pojasa i razgovora na mobilni telefon.Za korištenje mobilnog telefona ili drugih audio i video uređaja tokom vožnje predviđene su kaze u rasponu od 100-300 KM. Također će biti kažnjavati biciklisti i pješaci koji korištenjem telefona ili slušalica budu ugrožavali sigurnost u saobraćaju, a predviđena kazna je 40 KM.Kaznu od 100 do 300 KM platit će vozač i svi putnici u automobilu ukoliko ne budu vezali sigurnosni pojas, a za vožnju djeteta mlađeg od 12 godina na prednjem sjedištu predviđena je kazna od 400 do 1.000 KM.Kazne za prekoračenje brzine:Preko 30 km/h - 400-1000 KMOd 20 - 30 km/h - 100-300 KMOd 10- 20 km/h - 50 KMVožnja pod utjecajem alkohola:Preko 1,5 g/kg - 400-1000 KM (+ zadržavanje u policijskoj stanici do otrežnjenja najduže 12 sati)Preko 0,8 - 1,5 g/kg - 100 -300 KMPreko 0,3 - 0,8 g/kg - 50-250 KMDo 0,3 g/kg - 50,00 KMUkoliko vozač odbije da se podvrgne testiranju na alkohol ili drogu predviđena je kazna od 400-1.000 KM, a isti iznos kazne predviđen je i za upravljanje vozilom bez položenog vozačkog ispita, kao i neregistriranog vozila.Predviđene su i strožije kazne za škripu gumama, odnosno naglo pokretanje vozila iz mjesta uz buku, za što je predviđena kazna od 50 do 250 KM.Izmjene i dopune Zakona o sigurnosti saobraćaja pogledajte ovdje