Od nedjelje kiša i pad temperature u BiH, na planinama snijeg

Foto: Klix.ba

Nakon sunačnog i toplog dana slijedi naoblačenje i kišoviti period. Od nedjelje će i temperature početi padati, pa ću jutra biti dosta hladnija.

Drugog dana vikenda preovladavat će oblačno vrijeme s kišom koja će biti intenzivnija u večernjim satima, Puhat će i vjetar s jakim udarima, južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature će se kretati od 4 do 10, na jugu od 9 do 13, a dnevne od 10 do 16 stepeni.



Oblačno vrijeme pratit će nas i u novoj radnoj sedmici. Jutro će osvanuti sa slabijim padavinama koje će se tokom dana pojačati. Jutarnje temperature će biti niže za jedan stepen u većini zemlje, dok će se na jugu sniziti za tri stepena. Dnevna temperatura kretat će se između 9 i 15 stepeni, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.



U utorak će preovladavati oblačno vrijeme sa kišom, dok će na planinama pasti snijeg. Jutarnje temperature od 3 do 8, na jugu od 6 do 10, a dnevne od 5 do 10, na jugu od 9 do 13 stepeni.



Od srijede jutarnje temperature će biti ispod nule. Prema podacima Accuweathera, vedrije će biti od narednog petka, ali sunce nas neće dugo grijati jer oblačno vrijeme s padavinama i niskim temperaturama vraća se ponovo sljedeće nedjelje.