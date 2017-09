Obustave saobraćaja u Sarajevu zbog polumaratona, tramvaji će ići do Željezničke stanice

Foto: Arhiv/Klix.ba

U Sarajevu će sutra u terminu od 8 do 13 sati doći do povremene obustave saobraćaja u centru grada zbog održavanja Sarajevo Coca-Cola polumaratona.

Utrka počinje u 10 sati i odvijat će se ulicama: Maršala Tita, Alipašina, Patriotske lige do Pionirske doline, te u pravcu Marijin dvora, Vrbanje, Vilsonovog šetalište pored hotela Bristol, te ulicama Hiseta, Obala Kulina bana, Bentbaša, Aleja ambasadora do mosta Kozija ćuprija i konačno ulicama Telali, Mula Mustafe Bašeskije, Maršala Tita do BBI centra gdje je cilj.



U skladu sa Rješenjem Ministarstva saobraćaja KS, saobraćaj će se obustaviti u navedenim ulicama i to dok ne protrči posljednji učesnik.



Izmjene će biti i u gradskom saobraćaju. Tramvajski saobraćaj će se odvijati preko okretnice Željeznička stanica odnosno neće biti u funkciji na relaciji Tehnička škola – Baščaršija - Tehnička škola;.



Autobuska linija br.31e Vijećnica - Dobrinja mijenjat će polazni terminal i dijelom trasu linije, te će polaziti sa terminala Trg Austrije a na relaciji Pofalići - Trg Austrije u oba pravca saobraćat će trolejbuskom trasom.



Autobuske i minibuske linije koje polaze sa terminala Park i Dom Armije mijenjat će polazni terminal i polazit će sa terminala Sutjeska.



Autobuske i minibuske linije koje koriste ili presjecaju učesnici trke sa teminala Sutjeska uključujući i linije sa terminala Dom Armije i Park, te linije 41 Drvenija – Gornji Velešiči i 18 Drvenija - Pofalići biće privremeno obustavljeni do prolaska trkača.



Vrijeme potpune obustave saobraćaja u naznačenom terminu utvrđuju operativni organi MUP-a u zavisnosti od situacije na terenu.