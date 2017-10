Prva godišnjica tragične pogibije djevojaka Selme Agić i Edite Malkoč obilježena je u Sarajevu u prisustvu porodica stradalih, njihovih kolega sa Filozofskog fakulteta, profesora, ali i drugih građana koji su se s tugom sjetili kobnog 10. oktobra 2016. godine kada su 20-godišnja Edita i 21-godišnja Selma usmrćene na pješačkom prijelazu.

Prva godišnjica tragične pogibije djevojaka Selme Agić i Edite Malkoč obilježena je u Sarajevu u prisustvu porodica stradalih, njihovih kolega sa Filozofskog fakulteta, profesora, ali i drugih građana koji su se s tugom sjetili kobnog 10. oktobra 2016. godine kada su 20-godišnja Edita i 21-godišnja Selma usmrćene na pješačkom prijelazu.

Na mjestu njihove pogibije pored Zemaljskog muzeja BiH danas su zapaljene svijeće i položeno cvijeće te je u tišini odata počast stradalim prijateljicama.



Neki od učesnika današnjeg okupljanja stigli su autobusima iz Krajine, odakle je bila Edita Malkoč, ali i iz drugih mjesta, poželivši svojim prisustvom olakšati bol i pružiti podršku porodicama žrtava.



"Iza nas je tužna godina otkako nema Edite i Selme. Nema njihove vedrine i osmijeha koje su dijelile s kolegama iz generacije 2016/2017. Njihovi roditelji nisu osjetili radost njihovih ocjena i probleme navikavanja na novu sredinu. Editin i Selmin život prekinut je nasilno činom neodgovornog čovjeka. Ovo mjesto je postalo simbol, ne stradanja, već mladosti. Nema dana da nema novog cvijeća na ovom mjestu, a cvijeće je simbol života", izjavio je Salih Fočo, dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu.



On je dodao kako se studenti ne mire s ovim stanjem i traže promjene za veću sigurnost građana te poručio kako će Edita i Selma zauvijek ostati u sjećanju svih.



Selmin otac Amir Agić poručio je da je slab efekt suzbijanja divljanja na cestama, a da porodicama još teže pada sve što prolaze tokom suđenja.



"Ranije smo bili u grču, a sada smo svjesni svega. Nismo ni na pola suđenja. Hvala svim građanima i medijima. Da vas nije, ništa od ovoga ne bi bilo. Nadam se da ćemo uz vašu pomoć istrajati do kraja. Za nas nema zadovoljavajuće kazne jer našu djecu ništa neće vratiti. On maksimalno može dobiti 17 godina zatvora, a dva mlada života su ugašena", rekao je Agić.



Studentica Lamija Spahić, kolegica ubijenih djevojaka, kazala je da se sigurnosna situacija nije popravila.



"Ne vidimo policajce ni kamere ni redare koje je obećao ministar Vedran Mulabdić. Sudovi i advokati ne rješavaju svoje dužnosti. Ročišta se otkazuju, suđenje se ponavlja i time se odražava nepoštovanje prema porodicama", istakla je Spahić na današnjem okupljanju.



Za ubistvo djevojaka u Kantonalnom sudu u Sarajevu sudi se Sanjinu Sefiću kojeg se tereti da je u ulici Zmaja od Bosne, prošavši automobilom kroz crveno svjetlo na semaforu, usmrtio Editu i Selmu te potom autom pobjegao s tog mjesta, da bi se kasnije javio iz Srbije gdje se predao policiji i bio izručen pravosudnim organima BiH.



Optužnicom u ovom predmetu obuhvaćeni su i Sanjinova sestra Sara Sefić, kao i Dino Alić, Amar Salihović i Saud Nišić koje se tereti za pomaganje počinitelju nakon izvršenja krivičnog djela.