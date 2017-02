Univerzitet Džemal Bijedić, najstarija visokoškolska institucija u Hercegovini, ovih dana kreće u obilježavanje četrdeset godina svog postojanja. Težak je put do ove obljetnice prošla ova važna mostarska institucija koja je zadnjih dvadesetak godina smještena u bivšoj kasarni Sjeverni logor, današnjem Univerzitetsko sportsko-rekreativnom centaru "Midhat Hujdur-Hujka".

