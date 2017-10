NSRS imenovala Jovu Radukića za vršioca dužnosti glavnog revizora

Foto: Arhiv/Klix.ba

Narodna skupština Republike Srpske imenovala je Jovu Radukića za vršioca dužnosti glavnog revizora Republike Srpske. Radukić je na ovu dužnost imenovan do okončanja procedure izbora glavnog revizora.

Također su, kako je to saopćeno, primili k znanju Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta za period od 1. januara do 31. decembra 2016. godine.



Uz to su usvojili Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2017. godinu.



Tačka Dnevnog reda "Interpelacija za razmatranje Ekonomske politike Vlade Republike Srpske" zaključena je bez odlučivanja, u skladu s članom Poslovnika 294.



Poslanici su primili k znanju Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, koji je na sjednici podnio predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija.



U Komisiju za izbor glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora Republike Srpske izabrani su: Željka Stojičić, Vukota Govedarica, Slavko Gligorić, Nedeljko Milaković i Dragan Čavić.



Narodna skupština razriješila je Borislava Jeličića funkcije zamjenika pravobranioca Republike Srpske, sjedište zamjenika u Banjoj Luci.



Za predsjednika Upravnog odbora Agencije za osiguranje izabran je Goran Račić, a za članove Ranko Mijić i Boško Mekinjić.



Narodna skupština je za ombudsmana za djecu izabrala Dragicu Radović, dipl. pravnicu iz Foče.



Usvojeno je i nekoliko nacrta zakona: Nacrt zakona o banjama, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, kao i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske.



Van snage je stavljena Odluka o davanju posebnog ovlaštenja broj: 02/1 – 021 – 124/17 od 9. februara 2017. godine i Zaključak u vezi s Izvještajem Republičke komisije za sprovođenje referenduma o rezultatu republičkog referenduma na pitanje: "Da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske? broj: 02/1 – 021 – 125/17" od 9. februara 2017. godine.