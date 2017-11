NSRS danas o stavljanju van snage odluke o referendumu u Republici Srpskoj

Foto: NSRS

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi trebalo da se razmatra stavljanje van snage odluke o referendumu u RS-u o Sudu i Tužilaštvu BiH bit će održana danas.

Klubovi poslanika SNSD-a, DNS-a, Socijalističke partije i SDS-K podnijeli su zahtjev za zakazivanje ovog posebnog zasjedanja, a protiv predloženog dnevnog reda na sjednici skupštinskog Kolegija glasali su šefovi klubova SDS-a, PDP-a i NDP-a.



U obrazloženju zahtjeva vladajuće stranke navode da s obzirom na to da je opozicija uskratila podršku odluci o održavanju referenduma u RS-u o Sudu i Tužilaštvu BiH, tu odluku treba privremeno povući do postizanja konsenzusa.



Do tada, dodaju, treba podržati inicijativu da se organizuje potpisivanje peticije s pitanjem identičnim referendumskom pitanju o Sudu i Tužilaštvu BiH i da se osigura najmanje 500.000 potpisa za tu inicijativu.



Odluka o raspisivanju referenduma objavljena je 20. septembra 2017. godine u Službenom glasniku RS, dvije i po godine nakon usvajanja u Skupštini RS-a.



Iz opozicije tvrde da je vlast sav taj period maniplisala i poigravala se referendumom.



Stavljanjem van snage odluke o referendumu, kako su naveli, bit će nanesene štetne posljedice RS-u, urušavanjem digniteta parlamenta i obezvređivanjem instituta referenduma.



Traže i izvinjenje entitetskog predsjednika Milorada Dodika i svih onih koji su tvrdili da će referendum biti održan.



U parlamentu se očekuje burna rasprava o tom pitanju.