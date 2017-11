Govedarica: Zašto na sjednicu nije došao Dodik?

Foto: Arhiv/Klix.ba

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske (RS) , na kojoj bi trebalo da se razmatra stavljanje van snage odluke o referendumu u RS-u o Sudu i Tužilaštvu BiH, počela je danas u Banjoj Luci.

Na početku sjednice poslanik SDS-a Vukota Govedarica upitao je zašto sjednici ne prisustvuje predsjednik RS-a Milorad Dodik, budući da je on 2015. godine bio predlagač usvajanja odluke o ovom referenudmu i sada mora saopštiti svoj stav.



Predsjednik entitetskog parlamenta Nedeljko Čubrilović je rekao da je Dodiku upućen poziv za ovu sjendicu kao i za svaku drugu.



Iz SDS-a su upitali kako to da je predsjednik RS-a rekao ranije medijima da nije pozvan, te su istakli da mu žele postaviti brojna pitanja, među kojima i zašto manipuliše građanima obećavajući referendum.



Klubovi poslanika SNSD-a, DNS-a, Socijalističke partije i SDS-K zatražili su ovo zasjedanje, a protiv predloženog dnevnog reda su poslanici stranaka opozicije, SDS-a, PDP-a i NDP-a.



U obrazloženju zahtjeva vladajuće stranke navode da „s obzirom da je opozicija uskratila podršku odluci o održavanju referenduma u RS-u o Sudu i Tužilaštvu BiH, tu odluku treba privremeno povući do postizanja konsenzusa“.



Do tada, dodaju, treba podržati inicijativu da se organizuje potpisivanje peticije sa pitanjem identičnim referendumskom pitanju o Sudu i Tužilaštvu BiH i da se obezbijedi najmanje 500.000 potpisa za tu inicijativu.



Odluka o raspisivanju referenduma objavljena je 20. septembra 2017. godine u „Službenom glasniku RS“, dvije i po godine nakon usvajanja u Skupštini RS-a.



Iz opozicije tvrde da se vlast sav taj period poigravala se s referendumom.