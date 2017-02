Novković: Formirano Odjeljenje za evidenciju i praćenje sudske prakse

Milorad Novković (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Vrhovni sud Federacije BiH je u 2016. godini riješio 5.337 predmeta, uz prosječnu ispunjenu sudijsku normu od 125,29 posto. Između ostalog, taj sud je po žalbama na rješenja i presude riješio 36 predmeta ratnih zločina, te 26 predmeta iz oblasti korupcije i organiziranog kriminala.

Vrhovni sud Federacije BiH je u 2016. godini riješio 5.337 predmeta, uz prosječnu ispunjenu sudijsku normu od 125,29 posto. Između ostalog, taj sud je po žalbama na rješenja i presude riješio 36 predmeta ratnih zločina, te 26 predmeta iz oblasti korupcije i organiziranog kriminala.

Podaci su to prezentirani danas na godišnjoj konferenciji za medije tog suda, na kojoj je o ostvarenim rezultatima rada u protekloj godini i planu aktivnosti za 2017. govorio predsjednik Vrhovnog suda FBiH Milorad Novković, ocijenivši da je u 2016. godini očuvan kontinuitet efikasnog rada u kvantitativnom i kvalitativnom pogledu.



Tu ocjenu ilustrirao je podatkom o tome da je čak 96,6 posto odluka Vrhovnog suda potvrđeno (odluke koje su bile upućivane po apelaciji na Ustavni sud).



Novković je istaknuo da u sklopu Vrhovnog suda FBiH od 2016. godine, uz krivično, građansko i upravno odjeljenje, djeluje i Odjeljenje za evidenciju i praćenje sudske prakse, što predstavlja značajnu novinu u radu tog suda, naročito kada se radi o ujednačavanju sudske prakse, odnosno rješavanju spornih pravnih pitanja, te "otvaranju" prema nižestepenim sudovima (kantonalnim i općinskim).



Dodao je da je značajan napredak ostvaren i na planu smanjenja broja neriješenih predmeta u odnosu na priliv, kao i na rješavanju predmeta iz ranijih godina tzv. "starih predmeta", odnosno ažuriranju stanja u tom pogledu, u skladu s uputstvima VSTV-a BiH.



Predsjednik Vrhovnog suda FBiH očekuje da će taj trend biti nastavljen i u 2017. godini te da će doći do daljnjeg smanjenja broja neriješenih predmeta.



U vezi s nastojanjima na planu poboljšanja rada tog suda, upućen je prijedlog VSTV-u BiH i Vladi FBiH, koji se odnosi na kadrovsku popunu Suda u skladu s Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji, uključujući prijem sudskih stručnih savjetnika, kojih je po sistematizaciji predviđeno 20, a trenutno su popunjene svega tri pozicije.



Novković napominje da je ukupno stanje u Vrhovnom sudu i dalje opterećeno rješavanjem upravnih sporova u prvom stepenu, a koje bi trebali da rješavaju kantonalni sudovi, te je to pitanje obuhvaćeno i planom za tekuću godinu, za što bi, među ostalim, trebalo pristupiti izmjeni zakona o provođenju kontrole prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.



Predsjednik Krivičnog odjeljenja Vrhovnog suda FBiH sudija Malik Hadžiomeragić ukazao je na poteškoće koje prate implementaciju Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH, a čija je primjena i dalje "na čekanju", što uzrokuje zakonski vakuum u tom pogledu, te prolongiranje formiranja Posebnog odjela koji bi bio angažiran na rješavanju tih predmeta.



Odgovarajući na novinarske upite, kazao je da su konsultacije u vezi s tim u toku te da je formirana radna grupa sa zadatkom da izvrši 'popravku' određenih odredaba u sklopu tog antikorupcijskog zakona.



Hadžiomeragić se osvrnuo i na primjenu Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine, potcrtavajući da je Vrhovni sud FBiH u protekloj godini riješio četiri predmeta iz te oblasti u kojima je oduzeta imovinska korist u iznosu od 6.420.475,70 KM.



U vezi s tim, apostrofirao je značaj donošenja privremenih mjera za osiguranje oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, što, kako je naveo, predstavlja efikasan način za sprečavanje korištenja, otuđenja i raspolaganja tom imovinom.