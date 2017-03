Novi zakon ukida odredbu o minimalno 40 posto bh. proizvoda u trgovačkim lancima

Foto: Arhiv/Klix.ba

Ukidanje dosadašnje odredbe o minimalno 40 posto bh. proizvoda na policama trgovačkih lanaca, kako predviđa Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH, neće značajno smanjiti zastupljenost domaćih proizvoda na policama trgovina u Federaciji BiH jer odredba ni do sada nije bila poštovana, istakli su u Privrednoj komori FBiH.

Iz Komore navode da je to još jedan u nizu negativnih efekata procesa pristupanja EU (nakon prilagodbe SSP-a), s obzirom na to da je uklanjanje spomenute odredbe iz zakona zahtjev EU, a koji su nužni u procesu pridruživanja EU.



Nadaju se da će pozitivni efekti nakon pristupanja zajedničkom tržištu prevazići ove negativne koji su posljedica ukidanja jednostranih mjera zaštite.



U Komori smatraju da odredba do sada nije bila poštovana dijelom iz objektivnih, ali i subjektivnih razloga.



U objektivne razloge ubrajaju nedostatak domaćih proizvoda da bi bio popunjen asortiman velikih tržnih centara u smislu nedovoljnih količina, raznovrsnosti asortimana domaćih proizvoda i tako dalje, u dovoljnoj mjeri da bi bio postignut zakonom propisani udjel od 40 posto.



Subjektivni razlozi podrazumijevaju odluku uprava velikih trgovačkih lanaca u FBiH da na neki način ignoriraju tu odredbu, pravdajući se na dio objektivnih razloga, te imajući u vidu činjenicu da inspekcijski organi nisu uspjeli nametnuti odredbu represivnim mjerama, odnosno da su predviđene kazne daleko manje od zarade koju ostvaruju kršenjem odredbe.



Ističu da samo promotivne aktivnosti koje bi utjecale na svijest potrošača mogu dati zadovoljavajući rezultat u pogledu povećanja potražnje za domaćim proizvodima.



Te promotivne aktivnosti trebaju biti dovoljno intenzivne i dugotrajne da bi polučile zadovoljavajući efekt, samim tim takve mjere zahtijevaju velike marketinške budžete koje domaći proizvođači uglavnom nemaju. Pomoć države u promociji domaćih proizvoda bila bi od izuzetnog značaja.



Gledajući iskustva susjednih zemalja, najbolje bi bilo da te mjere provode komore u BiH u saradnji s Vijećem ministara BiH i vladama na svim nivoima vlasti. U tu svrhu bilo bi nužno u budžetima osigurati sredstva za tu namjenu.