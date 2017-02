Suad Kurtćehajić, Mirsad Tokača i Tarik Delić danas su predstavljeni kao novi članovi Stranke za BiH.

Ova stranka je saopćila da se ozbiljno priprema za naredne Opće izbore i da već sada razmišljaju o mogućim izbornim kandidatima.



Kurtćehajić je izjavio da u političkom angažmanu želi da bude dok Bosna i Hercegovina ne uđe u "sigurnu luku", EU I NATO, kao i da želi doprinijeti prosperitetu i boljitku građana BiH, te da pogodan prostor za takvo kolektivno djelovanje vidi baš u Stranci za Bosnu i Hercegovinu. Najavio je da će postaviti pitanje održivosti jednog od dva bh. entiteta koji nosi ime samo po jednom narodu, iako su i druga dva konstitutivna.



Tokača je rekao da se dugo opirao ulasku u politiku, ali je u međuvremenu odlučio izaći iz intelektualnog komfora i u okviru reformisane Stranke za Bosnu i Hercegovinu posvetiti se boljitku BiH, koju on želi vidjeti kao uređenu zemlju s razvijenom samoupravom na općinskom nivou, a ne entitetski organiziranu.



Delić je rekao da je među rijetkim pojedincima koji su se vratili u BiH iz koje mladi školovani ljudi uglavnom odlaze, jer ne vide perspektivu. Vratio se sa željom da učini nešto za vlastitu zemlju u kojoj političke elite konstantno održavaju "staru retoriku".



Na današnjoj konferenciji za medije bilo je riječi i o reviziji presude po tužbi BiH protiv Srbije, a predsjednik SBiH Amer Jerlagić je naglasio da je to pravo žrtava na pravdu. Mogući zahtjev nazvao je isključivo pravnim, a ne političkim pitanjem.



Jerlagić je očekivao da srbijanski premijer Aleksandar Vučić na sastanku u Beogradu "prenese dio svoje smirenosti" na sagovornike, političare iz BiH Milorada Dodika i Mladena Ivanića i staviti im do znanja da je pitanje revizije ove presude pravna stvar.