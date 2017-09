Na području općine Novi Grad Sarajevo u toku su radovi na izgradnji i sanaciji pješačkih staza, stepeništa i rukohvata. Za te radove Općina je ove godine izdvojila blizu 90.000 KM.

U Prijedorskoj ulici kod broja 9 na Aneksu završena je izgradnja stepeništa sa rukohvatom. Time je stanovnicima Aneksa omogućena lakša komunikacija do Otoke, a posebno djeci koja idu u školu „Mehmedalija Mak Dizdar“, obzirom da je postojeće stepenište bilo u veoma lošem stanju, a rukohvat uništen.



Obnovljeno je i veliko stepenište koje povezuje A fazu Alipašinog Polja sa B fazom, tj. ulicu Trg međunarodnog prijateljstva prema školi „Fatima Gunić, koju pohađa veliki broj djece nastanjene u tom dijelu A faze Alipašinog Polja. Po prvi put je duž stepeništa postavljen i rukohvat, što će pješacima olakšati kretanje, naročito u toku zimskog perioda.



Također, i staro oronulo stepenište u ulici Šerifa Loje, prema ulici Feriza Tumbula na području mjesnih zajednica Buća Potok i Dolac, u potpunosti je obnovljeno zajedno sa rukohvatom, a u završnoj je fazi sanacija pješačkih staza između ulica Vahide Maglajlić i Miroslava Krleže na području mjesne zajednice Dobrinja B.

U narednim danima trebala bi početi izgradnja pješačke staze od parkinga u Olimpijskoj ulici, prema vrtiću „Dječiji grad“, u MZ „Olimpijsko selo“. Nakon njene izgradnje stanovnici B faze Alipašinog Polja, više neće pješačiti zelenom površinom kako bi stigli do vrtića „Dječiji grad“ i OŠ „Aleksa Šantić“.



Planirana je i izgradnja stepeništa, pješačke staze sa rukohvatom na spoju Trebinjske i ulice Muzafera Mešića i staze prema ulici Mehe Smailagića, na području MZ „Dolac“, što će djeci i odraslima omogućiti lakši put do škole i džamije.



Također, gradit će se i rukohvati u ulici Asima Čamdžića na spoju sa ulicom Adema Buče, zatim u ulici Hekim Oglu Ali-paše od broja 2 do broja 26 i u ulici Bosanskih banovana na više lokacija.

Pored navedenog nastavit će se i izgradnja rukohvata, odnosno zaštitne ograde za pješake u ulici Safeta Zajke, počev od ulice Numan-paše Ćuprilića prema Briješću, što je nastavak projekta iz prethodne godine, kada je zaštitna ograda uz tu saobraćajnicu postavljena od Buća Potoka, prema Osnovnoj školi „Umihana Čuvidina“, do skretanja u ulicu Vitkovac. Zaštitna ograda je postavljena i od Brezanske ulice prema školu „Behaudin Selmanović“, kako bi se djeci osigurao bezbjedniji put do škole.