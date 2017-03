Novalić: Zajednička sjednica dobar način za jačanje reformskih procesa u BiH

Fadil Novalić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Zajednička sjednica entitetskih vlada, koja je najavljena za sutra u Banjoj Luci, dobar je način za jačanje reformskih procesa u Bosni i Hercegovini kroz saradnju zvaničnih institucija, ocijenio je u izjavi za Fenu federalni premijer Fadil Novalić.

Po njegovim riječima, Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska imaju jednake interese u provedbi reformskih zadataka.



"Jedan od najvažnijih je uspostavljanje trajnih i efikasnih mehanizama za suzbijanje sive ekonomije na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. Ta nastojanja ne bi bilo moguće ostvariti ukoliko bi bila provođena samo unutar jedne strane međuentitetske linije i zato ćemo sutra o tome posebno razgovarati", naglasio je Novalić.



Smatra da postoje i brojne druge oblasti u kojima saradnja može donijeti korist i napredak za oba entiteta. Među njima je i planiranje i izgradnja putne infrastrukture koja bi, ne samo saobraćajno, već i privredno povezala entitete, a time i cijelu Bosnu i Hercegovinu.



"Očekujem da će zajednička sjednica dviju vlada u Banjoj Luci, što je također veoma značajno, doprinijeti relaksaciji sadašnjih političkih prilika u Bosni i Hercegovini, pokazati da su ekonomija i razvoj ključni za stabilnost, prosperitet svakog građanina Bosne i Hercegovine, bez obzira na to u kojem entitetu živi i radi. Želim da istaknem da su dvije vlade i do sada dobro sarađivale, prije svega u donošenju harmoniziranih zakonskih rješenja, a da je sutrašnja zajednička sjednica korak dalje u razvoju ovakve saradnje. Stoga ćemo podržati svaku zajedničku aktivnost zvaničnih entitetskih organa. To nikako ne znači zaobilaženje nadležnih institucija Bosne i Hercegovine već, naprotiv, pomoć u ostvarivanju njihovih nadležnosti i ciljeva čije ispunjenje treba da donese dobrobit svim građanima Bosne i Hercegovine", izjavio je premijer Novalić za Fenu.