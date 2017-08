Nikšić: Najveći domet trenutne koalicije je 60 metara raskošnog trotoara ispred Predsjedništva

Nermin Nikšić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Predsjednik Socijaldemokratske partije BiH Nermin Nikšić pozvao je čelnike vladajuće koalicije u FBiH da se počnu baviti rješavanjem velikog broja problema koji opterećuju građane, umjesto što se lažno ili stvarno kroz medije svađaju, a onda krive SDP i opoziciju za vlastitu nesposobnost i greške.

Predsjednik Socijaldemokratske partije BiH Nermin Nikšić pozvao je čelnike vladajuće koalicije u FBiH da se počnu baviti rješavanjem velikog broja problema koji opterećuju građane, umjesto što se lažno ili stvarno kroz medije svađaju, a onda krive SDP i opoziciju za vlastitu nesposobnost i greške.

"Nije SDP kriv što za četiri godine vlasti SDA - SBB i HDZ neće biti izgrađen ni metar autoputa i što neće započeti niti jedna ozbiljna investicija u energetici. Dok je SDP vodio vlast izgrađeno je više od 60 kilometara autoputa, dok je najveći domet trenutne koalicije 60 metara raskošnog trotoara ispred zgrade Predsjedništva BiH", poručio je Nikšić.



On ističe da u aktuelnoj koaliciji nisu svi jednako odgovorni i poziva Izetbegovića, Čovića i Radončića da objasne kome i kako "njihov premijer Fadil Novalić namjerava smanjiti penzije, jer je to po njegovom mišljenju pošteno".



"Vrijeme je da se javno o tome odrede", kaže Nikšić i dodaje: "Vlast koju je vodio SDP dva je puta povećala penzije u tri godine i vratila trećinu od 180 miliona KM duga, koliko su Vlade SDA i HDZ napravile prema Fondu PIO i penzionerima. Neka čelnici SDA-SBB i HDZ objasne građanima kako je moguće da Elektroprivreda BiH (EPBiH) kupuje struju za 120 eura po megavatu, a da je onda mostarskom Aluminiju, kojI je potpuno prepušten HDZ-u, prodaje za 33 eura?"



Poziva ih da objasne i kako je moguće da je EPBiH, dok je njom upravljao SDP, poslovala pozitivno i u vrijeme najvećih poplava i najvećeg snijega koji su ikada zadesili BiH.



"Danas ta kompanija ostvaruje desetine miliona KM gubitka i gotovo nema zaliha uglja na depoima termoelektrana. Očito je da u koaliciji SDA i SBB nema nikakvih problema, kada su u pitanju premijer Novalić iz SDA i Nermin Džindić, federalni ministar energetike, rudarstva i industrije iz SBB. Njih dvojica, dok njihovi stranački šefovi medijski ratuju, sasvim dobro sarađuju u vlastitim firmama koje posluju sa državnim. To očito nije problem za čelnike stranaka koji su ih postavili na pozicije na kojima se nalaze. Jasno je kako je koalicija SDA-SBB i HDZ zaustavila sve javne investicije u FBiH, pred slom dovela penzioni sistem i niz javnih preduzeća, te im poručujem da u blato u kojem se valjaju ne uvlače SDP koji ostaje opozicija njihovoj nesposobnoj i štetnoj vlasti", rekao je u svojoj izjavi Nikšić, saopćeno je iz SDP-a.