Nermin Nikšić: Stav SDP-a o povećanju akciza na gorivo ostao je nepromijenjen

Nermin Nikšić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Predsjednik Socijaldemokratske partije BiH Nermin Nikšić i SDP-ov zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović očitovali su se glede povećanja akciza na gorivo, kazavši da je njihov stav ostao nepromijenjen.

Predsjednik Socijaldemokratske partije BiH Nermin Nikšić i SDP-ov zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović očitovali su se glede povećanja akciza na gorivo, kazavši da je njihov stav ostao nepromijenjen.

Nikšić je za Klix.ba rekao da je stav SDP-a BiH glede povećanja akciza ostao nepromijen, a da je to na jučerašnjem sastanku naglasio i predstavnicima Delegacije Evropske unije u BiH.



"SDP neće podržati povećanje akciza na gorivo, a jučer sam prilikom sastanka sa zamjenikom šefa Delegacije Evropske unije u BiH rekao da ukoliko neko očekuje da SDP bude moneta za potkusurivanje, da nadomiruje nekakve glasove unutar vladajuće koalicije - grdno se vara", kazao je Nikšić za Klix.ba.



Istakao je da bi neko očekivao da SDP nešto podrži mora doći, zatražit pomoć i objasnit stav.



"Kao i ranije, mi smo otvoreni da razgovaramo, da saslušamo argumentaciju, a mi ćemo zasnovat svoj stav na osnovu te argumentacije. U ovom trenutku, na osnovu ovoga što do sada imamo, od nas ne treba niko očekivati tu vrstu podrške", istakao je Nikšić.



Dodao je da kad je riječ o SDP-u BiH, da im je najveći patriotski interes srušiti trenutnu vlast, ali da je to nemoguće jer nema instituta vandrednih izbora.



"SDP, u vrijeme dok je bio u vlasti, bio je inicijator povećanja akciza na osnovu onog što smo radili u javnim investicijama i u javnim radovima. Nije nikakva tajna da smo tražili povećanje 10 feninga koje smo imali plan utrošiti, 7-8 za autoceste, 2-3 za željeznice", podsjetio je Nikšić.



Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović rekao je za Klix.ba da je, na tezu koju neki pokušavaju plasirati u javnost da je SDP promijenio stav u vezi akciza, najbolji odgovor ona narodna: "Što je babi milo, to joj se i snilo!"



"Dakle, nema ništa od toga i ako računaju na glasove SDP-a za poskupljenje goriva od 10 KM po rezervoaru mislim da imaju problem i sa matematikom i sa logikom. Ono što je promjena u odnosu na raniji period je da su vlasti shvatile da moraju razgovarati i predstavljati svoje zamisli bez obzira da li će neko podržati projekt ili ne. To su do sada umjesto njih radili predstavnici međunarodne zajednice. U tom smislu mi smo spremni primiti bilo koga na razgovor, ali tek kada dokaže svoju kredibilnost", poručio je Magazinović.



Istakao je da bi ova vlast svoju kredibilnost mogla pokazati na više načina.



"Svoju kredibilnost mogli bi pokazati tako što bi omogućili privrednicima da plaćaju PDV po naplaćenoj fakturi ili barem da termin plaćanja pomjere za kraj mjeseca, što privrednici traže. Ili da sa SNSD-om koji također lobira za usvajanje izmjena zakona o akcizama riješi neke probleme povratnika kao što je npr. ravnopravno korištenje bosanskog jezika ili da konačno dogovore rješenje problema BHT-a... Kredibilnost bi mogli pokazati i prestankom obmanjivanja javnosti o mega rezultatima na evropskom putu i povratkom u realnost", poručio je Magazinović.



Dodao je da je najbolji način da pokažu kredibilnost da konačno počnu graditi autoput sredstvima koja su zatekli.



"Izgleda da je to previše tražiti od njih. Njihov maksimum infrastrukturnih projekata je izgradnja trotoara ispred Predsjednistva", zaključio je Saša Magazinović za Klix.ba.