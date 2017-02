Stolac, drevni grad na rijeci Bregavi, po mnogima je najbogatija naša sredina po pitanju kulturno-historijskih spomenika. U Stocu se između ostalog nalazi i pećina Badanj, sa najstarijim spomenikom umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Crtež konja napadnutog strelicama ugraviran u stijenu datira iz perioda od 13.000 godina prije nove ere. Od tada do današnjih dana Stolac je skupio nisku spomeničkih bisera kakvu vjerovatno nema niti jedna druga naša sredina.

Stolac, drevni grad na rijeci Bregavi, po mnogima je najbogatija naša sredina po pitanju kulturno-historijskih spomenika. U Stocu se između ostalog nalazi i pećina Badanj, sa najstarijim spomenikom umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Crtež konja napadnutog strelicama ugraviran u stijenu datira iz perioda od 13.000 godina prije nove ere. Od tada do današnjih dana Stolac je skupio nisku spomeničkih bisera kakvu vjerovatno nema niti jedna druga naša sredina.