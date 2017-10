Odlazak ljudi iz naše zemlje, posebno Hercegovine, goruća je tema posljednjih godina. Kako saznajemo, najgora je situacija u mjestima koja su nastajala prije dvadesetak godina naseljavanjem izbjeglica, pretežno Hrvata iz Srednje Bosne. Razlog je potpuna nebriga vlasti prema onima koji su skupo platili ucrtavanje nacionalnih granica i društvene podjele koje su nastale kod nas.

Odlazak ljudi iz naše zemlje, posebno Hercegovine, goruća je tema posljednjih godina. Kako saznajemo, najgora je situacija u mjestima koja su nastajala prije dvadesetak godina naseljavanjem izbjeglica, pretežno Hrvata iz Srednje Bosne. Razlog je potpuna nebriga vlasti prema onima koji su skupo platili ucrtavanje nacionalnih granica i društvene podjele koje su nastale kod nas.