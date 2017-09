Naša stranka predlaže ukidanje paušala poslanicima

Dennis Gratz

Federalni poslanik Naše stranke Dennis Gratz uputio je u parlamentarnu proceduru prijedlog za izmjenu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, koji iziskuje ukidanje poslaničkih paušala i pooštravanje uvjeta za ostvarivanje poslaničkih naknada za odvojeni život, saopćeno je iz te stranke.

"Trenutno ja kao profesionalac, zastupnik, koji prima plaću po tom osnovu, istovremeno kao dodatnu beneficiju ostvarujem takozvani paušal, kao neku vrstu naknade troškova za rad. To je potpuno neprihvatljivo i ja sam već jednom predlagao ukidanje ove beneficije, ali je to bilo odbijeno zbog nekih navodno tehničkih smetnji za izglasavanje takve odluke. Sada idemo do kraja. Također smo predložili pooštravanje uvjeta za ostvarivanje prava na naknadu za odvojeni život", izjavio je Gratz.



Nakon CIN-ovog istraživanja gdje je potvrđeno koliko se ovo pravo zloupotrebljava u praksi, javnost je burno reagirala, ali su izostale konkretne mjere da se ta loša praksa zaustavi, navodi također on.



"Zatražili smo uvođenje novčanih kazni za nepotpune ili neistinite podatake koje dužnosnik dostavi. Ako već nema interesa pravosuđa da krivično goni zastupnike za oštećenje narodne kase, barem neka postoji ovakva vrsta sankcije da ih obeshrabri u takvom postupanju", zaključio je Gratz.