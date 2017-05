Rukovodstvo Naše stranke danas je održalo konferenciju za medije povodom najavljenih aktivnosti i amandmana koje planiraju podnijeti u vezi sa Zakonom o pomilovanju u FBiH, Nacrtom zakona o porezu na dohodak te Prijedlogu zakona o štrajku.

