Narandžasti meteoalarm zbog visokih temperatura: Smanjite aktivnosti i zaštite se od sunca

Foto: Arhiv/Klix.ba

Od danas je na prostoru cijele Bosne i Hercegovine na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura i vrlo visokih vrijednosti UV indeksa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju građane da se zaštite od sunca i da smanje aktivnosti.

Maksimalne dnevne temperature zraka biti od 32 do 39, dok su na sjeveru i jugu naše zemlje moguće i maksimalne vrijednosti od 40 do 41 °C. Upozorenje je izdato za period od 30. jula do 6. augusta, u vremenskom intervalu od 13 do 18 sati.



Uprkos vrućinama, biometeorološka prognoza za nedjelju je relativno povoljna. Manjak svježine u noći i tokom jutra, izraženije na sjeveru zemlje i u Hercegovini, kod osjetljivih osoba mogao bi dovesti do jačanja tegoba, stoga je preporučljivo umanjiti aktivnosti. Nešto ugodnije će tokom prijepodneva biti u unutrašnjosti, ali u drugom dijelu dana također sparno i vruće.



U ponedjeljak će opća slika će biti lošija u odnosu na protekli period. Visoke temperature tokom dana i sve izraženiji nedostatak svježine u noći, nepovoljno će djelovati na većinu ljudi. Hronični bolesnici i meteoropate trebali bi umanjiti aktivnosti i boravak na otvorenom. Preporučljivo je provoditi mjere zaštite od sunca.