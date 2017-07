Izdato narandžasto upozorenje: U BiH stiže toplotni val, temperature do 41 stepen

Foto: Arhiv/Klix.ba

Federalni hidrometeorološki zavod, zbog visoke dnevne temperature zraka i visoke vrijednosti UV indeksa izdao je narandžasti meteoalarm u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Narandžasti meteoalarm važi od od 30. jula do 6. augusta i to u vremenskom intervalu od 13:00 do 18:00 sati.



Očekivane maksimalne temperature zraka su od 32 do 39, lokalno na sjeveru i jugu BiH su moguće i maksimalne vrijednosti od 40 do 41 stepen.



U nedjelju se u našoj zemlji očekuje sunčano i vruće s dnevnim temperaturama od 31 do 37 stepeni. Tokom poslijepodneva ili u večernjim satima očekuje se umjeren porast naoblake koji u Bosni može usloviti pljuskove i grmljavinu. Lokalno je moguća i pojava grada.



Sunčano i vruće uz temperature od 32 do 38 stepeni očekuju nas i u ponedjeljak, a tokom poslijepodneva u planinskim područjima centralne i istočne Bosne su mogući rijetki lokalni pljuskovi i grmljavina.



Isto vrijeme nas očekuje do kraja sedmice s dnevnim temperaturama od 33 do 40 stepeni, na jugu zemlje i do 42 stepena.