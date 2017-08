Naložena analiza troškova za poboljšanje dopunskog obrazovanja djece u bh. dijaspori

Vijeće ministara BiH je usvojilo Informaciju o potrebi za dopunskim obrazovanjem djece bosanskohercegovačkih iseljenika u inozemstvu.

Zaduženo je Ministarstvo civilnih poslova da pripremi analizu troškova za unapređenje dopunskog obrazovanja djece u onim zemljama u kojima je najveći broj bosanskohercegovačkih iseljenika.



Dopunsko obrazovanje, kako se navodi u informaciji Ministarstva civilnih poslova, različito je organizirano od zemlje do zemlje, a time se razlikuju i potrebe za njim.



BiH je do sada vrlo malo učinila na osnivanju dopunskog obrazovanja, izuzev izrade Nastavnog plana i programa za predmete dopunske nastave u osnovnoj i srednjoj školi za djecu u inozemstvu i izdavanja udžbenika dopunske nastave za djecu u inozemstvu od I do IV razreda osnovne škole. Međutim, obaveza Bosne i Hercegovine o pitanju dopunske nastave iz nacionalnih predmeta, kako je ustanovljeno Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini iz 2003. godine u smislu potpisivanja bilateralnih sporazuma sa zemljama prijema i osiguranja finansijskih sredstava za dopunsku nastavu, ne prestaje.



U cilju unapređenja dopunskog obrazovanja, kako je zaključeno, potrebna je snažnija saradnja nadležnih ministarstva na državnom nivou, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Ministarstva civilnih poslova i Ministarstva vanjskih poslova, ministarstava nadležnih za obrazovanja na entitetskim i kantonalnim nivoima, te bh. udruženja i organizacija u inozemstvu, kao i samih pojedinaca, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.