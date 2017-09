Najavljena nova linija sa Aerodroma Banja Luka, prevoznik nepoznat

Aerodrom Banja Luka će, prema najavama rukovodstva, krajem tekuće godine uspostaviti liniju prema sjeveru Evrope i jugu regiona, tačnije na relaciji Gothenburg - Banja Luka - Podgorica.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić i direktor Aerodroma Banja Luka Miroslav Janjić pohvalili su se uvođenjem nove linije, koja će ići preko Aerodroma Banja Luka.



"Planiran je prvi let Gothenburg – Banja Luka – Podgorica 22. decembra. Bit će jednom sedmično, pa ćemo vidjeti kako se to odvija. Nadamo se da će to biti dobro. U planu je da se to poveća na dva puta sedmično", rekao je Trninić, prenosi ATV.



Međutim, ostala je tajna o kojoj aviokompaniji je riječ. Ni direktor ni ministar nisu željeli da otkrivaju detalje. Otkrili su da je sistem za "booking" karata u testnoj fazi.



"Riječ je o turoperatoru čije je sjedište u Stockholmu. Oni su spremni i već rade i imaju operaciju sa švedskim aviokompanijama, različitim, koji posjeduju AOSi, znači mogućnost letenja", kazao je Janjić, direktor Aerodroma Banja Luka.



Do dolaska novog prevoznika, i radovi na kargo centru trebalo bi da budu privedeni kraju. Građevinska inspekcija zaustavila ih je polovinom avgusta jer se izvođač radova nije pridržavao projekta, pa ni ministar koji je došao u obilazak nije mogao dalje od zaštitne ograde.



"Imamo problem malo i u kašnjenju i sa izvođačem i sa nadzornim organom. Promijenili smo nadzorni organ koji nije radio svoj dio posla i ti radovi će se nastaviti, to je nekih 10-15 dana kašnjenja", izjavio je Trninić, prenosi ATV.