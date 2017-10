Na suđenju Kemalu Čauševiću svjedok potvrdio da su dokumenti za uvoz tekstila lažni

Svjedok Državnog tužilaštva ispričao je na suđenju nekadašnjem direktoru Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) Kemalu Čauševiću da su obrasci za uvoz tekstila iz Turske bili falsifikovani.

Edin Cernica, bivši direktor Carinske ispostave Sarajevo, rekao je da je krajem 2005. pokrenuo proceduru provjere dokumenata, što je, prema njegovom mišljenju, bio razlog da ga Čaušević “degradira i premjesti” na drugo radno mjesto."Za robu iz Afrike i Azije je 2004. odlučeno da se carini u Sarajevu, Tuzli, Banjoj Luci i Mostaru. Tada su uvoz tekstila radile firme koje se povezuju s Anesom Sadikovićem. Jedna od njih je ‘Holland shop’. Sumnjalo se u carinsku vrijednost robe jer proizvođač nije bio uvoznik, a uvoznici na papiru nisu bili kupci", kazao je svjedok.Krajem 2005. godine, kako je rekao Cernica, tražio je provjeru EUR certifikata koji prate robu u 250 predmeta, ali je istekao desetomjesečni rok bez da je stigao odgovor o porijeklu robe koja se carinila u Sarajevu."Kasnije sam čuo da ću biti smijenjen, to je pričao Almir Kadić, koji nije bio uposlenik uprave, i da će na moje mjesto doći Alija Mašić. To se govorilo zato što ne mogu uticati na mene i što neću s njima da pijem kafu", dodao je svjedok.Po njegovom mišljenju, glavni razlog smjene s pozicije direktora sarajevske carinske ispostave bilo je to što je tražio provjeru dokumenata."Direktor mi je spočitavao da radim po interesu hrvatskog lobija. Rečeno mi je da ugrožavam bošnjački interes i dobre odnose s Turskom", kazao je Cernica.Pojasnio je da se osjećao pritisak, da mu je Čaušević rekao da ima uticaja na Ramiza Delalića, koji traži da pretuku svjedoka, i da samo zbog tog uticaja do toga još nije došlo. Svjedok je kazao da je premješten u ispostavu u Visokom i da se zbog toga žalio Odboru za žalbe, koji je uvažio njegov zahtjev."Čaušević mi je rekao: ‘Ti si 30. službenik kojeg sam smijenio i samo se ti žališ.’ Poslije toga, malo ko se žalio. Bojali se ljudi direktora", ispričao je svjedok.Čaušević je 2008. godine, prema svjedoku, donio EUR obrasce i kazao mu da su dokumenti u redu."Iz Ministarstva vanjske trgovine je 2009. došlo da su svi ti EUR obrasci za koje je tražena provjera - falsifikovani. Međutim, postupak je zbog proteka vremena ušao u zastaru. Postojala je višemilionska šteta u budžetu BiH", naglasio je Cernica.Osim što zna da se bavi uvozom, Cernica je za Anesa Sadikovića rekao da ga je vidio jednom s ocem Kasimom u ispostavi, gdje je došao da se žali na sporost pregleda robe.Optužnica tereti Čauševića za zloupotrebu službenog položaja, pranje novca te primanje dara i drugih oblika koristi, a Sadikovića za davanje dara i drugih oblika koristi.Čaušević je istakao da je za tri mjeseca, koliko je proveo u pritvoru, osam puta davao izjavu koja se tiče EUR obrazaca, a koji na kraju u optužnicu nisu ni ušli.Odbrana je prigovorila da nemaju sve iskaze koje je svjedok dao, a tužilac Dubravko Čampara je priznao da je došlo do greške, a da je od 2007. protiv Čauševića vođena istraga u više predmeta, javlja BIRN Nastavak suđenja je 26. oktobra, kada će Cernicu unakrsno ispitati odbrana.