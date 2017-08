MUP ZDK: Nećemo tolerisati incidente i obračune navijačkih grupa, izgrednike ćemo procesuirati

Nakon što su se navijačka grupa Horde zla i FK Sarajevo oglasili s tvrdnjama o nasilničkom ponašanju policije MUP-a ZDK u Zenici na dan utakmice 2. kola Premijer lige BiH odigrane u nedjelju između NK Čelik i FK Sarajevo, uslijedio je i odgovor MUP-a ZDK.

"Dana 30. jula 2017. godine s početkom u 19:30 sati, u Zenici na stadionu Bilino Polje, odigrana je nogometna utakmica Premier lige BiH između NK Čelik i FK Sarajevo.



S ciljem stvaranja što boljeg sigurnosnog ambijenta, angažovali smo dovoljan broj policijskih službenika, osigurali trasu dolaska, obezbjedili oko stotinu pedeset besplatnih parking mjesta za gostujuće navijače, kao i čuvanje tih vozila do završetka utakmice.



Prije početka nogometne utakmice, u fazi dolaska gostujućih navijača, koji su na nogometnu utakmicu uglavnom dolazili putničkim motornim vozilima i kombi vozilima u ulici Bulevar Kulina bana kod broja 32, od manja navijačka skupina je narušavala javni red i mir, a tom prilikom su intervenisali pripadnici Specijalne policijske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona. Tom prilikom lišeno je slobode sedamnaest osoba, koje su privedene u službene prostorije Policijske stanice Centar, gdje su im izdati prekršajni nalozi zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru Zeničko-dobojskog kantona, za šta su prihvatili odgovornost.



S obzirom na to da je prilikom intervencije policijskih službenika došlo do pružanja otpora od nekoliko članova navijačke skupine i odbijanja zakonskih naredbi, pripadnici Specijalne policijske jedinice su upotrijebili sredstva prinude, a o svakoj upotrebi sredstava za vezivanje i fizičke snage su sačinjeni posebni izvještaji i isti će biti upućeni u redovnu proceduru radi ocjene opravdanosti iste.



Prilikom dokumentovanja ovog događaja, policijski službenici su naknadno identificirali tri osobe iz Zenice za koja je utvrđeno da su narušavale javni red i mir i istim su izdati prekršajni nalozi zbog počinjenih prekršaja, a pet osoba je lišeno slobode i udaljeno sa stadiona, također zbog naružavanja javnog reda i mira i činjenja prekršaja iz Zakona o bezbjednosti održavanja sportskih takmičenja u Zeničko-dobojskom kantonu.



Ono što želimo naglasiti je činjenica da je itekako moguća saradnja navijačkih grupa i policije, što dokazuju brojne utakmice odigrane na području Zenice i Zeničko-dobojskog kantona, na kojim nije zabilježen nijedan slučaj narušavanja javnog reda niti incident. Isto tako, službenici policije će i dalje jednako postupati prema svim navijačkim skupinama bez obzira odakle one dolaze. Sa sigurnošću tvrdimo da policija sve navijače i navijačke skupine djeli isključivo na one koji poštuju javni red i mir i prave dobru navijačku atmosferu, a takvih je mnogo više, i manje grupe i pojedince koji pokušavaju da ulice i trgove naših gradova pretvore u poligone za navijačke obračune i nanošenje materijalne štete društvu, građanima i sportskoj infrastrukturi.



U subotu, 29. jula 2017. godine, policijske snage u skoro identičnom sastavu su obezbjeđivale nogometnu utakmicu između klubova FK Mladost DK i FK Željezničar, koja je odigrana u Kaknju i na kojoj je bilo prisutno oko hiljadu gostujućih navijača. Tom prilikom nije zabilježen ni najmanji incident, a saradnja navijačkih grupa i policije je bila na zavidnom nivou. Ovdje želimo naglasiti da ukoliko postoji spremnost navijačkih grupa da doprinesu dobroj sportskoj atmosferi, uz poštivanje zakonskih odredbi, sve može može proći u najboljem redu i na zadovoljstvo svih strana.



Posebno naglašavamo da je u nedjelju, 30. jula2017. godine, najveći broj navijača poštovao zakonske odredbe i upute policije i redara, dok se jedna manja navijačka skupina, nad kojom su primjenjene policijske ovlasti, izdvojila sa namjerom da se obračuna sa drugim navijačima, a članovi te grupe nisu postupali po naredbama policijskih službenika.



Svim navijačima koji prate svoje klubove, navijaju korektno i sportski, te poštuju zakonske odredbe se posebno zahvaljujemo i naglašavamo da smo otvoreni za sve vidove saradnje i razvijanje dobrih, partnerskih odnosa.



Isto tako naglašavamo svim navijačkim skupinama, koje sportske događaje i terene koriste za svoje fizičke obračune i stvaranje nereda, da nećemo tolerisati bilo kakva nedozvoljena ponašanja na sportskim terenima i u gradovima, niti bilo kakve incidente i slučajeve narušavanja javnog reda i mira, koji mogu ugroziti živote i imovinu naših građana. Takve situacije ćemo u što kraćem roku stavljati pod kontrolu a izgrednike lišiti slobode i procesuirati. To je naša zakonska obaveza i naši građani i zajednica očekuju i traže od nas da ih zaštitimo.



Policijski službenici će i dalje štititi javni red i mir, imovinu građana i time sprečavati posljedice koje mogu biti izuzetno teške, ukoliko bi ovakvi događaji eskalirali. Pozivamo sve navijačke grupe da na utakmice, po mogućnosti, dolaze organizovano i da sarađuju sa policijom, pridržavajući se zakonskih odredbi, uputa i naredbi koje dobiju.



Policija je dužna svima, bez obzira na mjesto odakle dolaze, osigurati da na bezbjedan način doputuju, uživaju u sportskoj i navijačkoj atmosferi i sigurno otputuju na svoja odredišta.



Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je u proteklih nekoliko godina na najbolji mogući način obezbjedila veliki broj značajnih sportskih događaja i svim učesnicima i gostima osigurala maksimalnu ličnu i imovinsku bezbjednost. To i jeste naš cilj i posebno naglašavamo da će svaki policijski službenik ove Uprave policije i dalje biti istrajan u zaštiti vladavine prava, poštivanja i primjene zakona, te zaštite života i imovine naših građana", navodi se u saopćenju MUP-a ZDK.