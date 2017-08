FK Sarajevo: Navijači su od policije doživjeli neljudski tretman, pokrenut ćemo postupak protiv Čelika

Nakon što su se u ponedjeljak oglasili navijači FK Sarajevo te se požalili na nasilničko ponašanje pripadnika MUP-a ZDK prije utakmice 2. kola Premijer lige BiH između Čelika i Sarajeva u Zenici, uz njih je stao i klub s Koševa, koji je osudio postupke policije i najavio pokretanje postupka protiv organizatora susreta.

FK Sarajevo se oglasio saopćenjem, koje je objavljeno na zvaničnoj internet-stranici ovog kluba.



"Posljednje kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine donijelo je gostovanje za FK Sarajevo u Zenici. Pobjeda protiv NK Čelik na gostujućem terenu ostvarena poslije dužeg niza godina, ostala je u sjeni zbog dešavanja koja su, nažalost, obilježila ovo gostovanje našeg kluba. Kao i na svakoj utakmici, FK Sarajevo je i na ovom susretu imao gromoglasnu podršku svojih vjernih navijača, koji su na ovo tradicionalno gostovanje pristigli u velikom broju. Međutim, pri ulasku u ZDK te sve do samog ulaska na stadion, pretrpjeli su neviđen i u potpunosti neljudski tretman od strane pripadnika MUP-a ZDK, počevši od odvajanja u manje grupe, onemogučivši na taj način da zajedno svi pristupe stadionu te rigoroznim kontrolama, pa sve do u potpunosti bespotrebne i prekomjerne upotrebe fizičke sile prije samog susreta, što zaslužuje svaku moguću osudu", navodi se u saopćenju.



Iz FK Sarajevo poručuju da postupci policije predstavljaju opasnost po ljudske živote, kao i da šalju ružnu sliku o bh. nogometu.



"Dueli Sarajeva i Čelika imaju dugu historiju i utakmice između pomenuta dva kluba su uvijek među najinteresantnijim, a o tome najbolje svjedoči činjenica da je utakmica u nedjelju, u kojoj je Čelik dočekao Sarajevo, bio najgledaniji fudbalski susret u regionu i opravdano se postavlja pitanje svrhe takvog, nehumanog ponašanja pripadnika MUP-a ZDK prema našim navijačima, s obzirom na to da takav tretman predstavlja opasnost po ljudske živote, udaljava ljude od stadiona i šalje bespotrebno ružnu sliku o bh. fudbalu", saopćeno je.



Iz kluba s Koševa navode da potrebe za korištenjem sile.



"Svjesni činjenice da Premijer liga BiH nije među najatraktivnijim evropskim ligama, zajedničkim snagama svih učesnika u takmičenju, uključujući organe javnog rade i mira, moramo stvarati ambijent da punimo stadione i da ne dozvolimo prekomjerno upotrebljivanje sile nad navijačima, kada za to nije bilo nikakve potrebe! Prikazan odnos pripadnika MUP-a ZDK prema navijačima FK Sarajevo zaslužuje još veću osudu ako sagledamo činjenicu da su navijači FK Sarajevo jedina navijačka skupina koja je pružila podršku pripadnicima boračke populacije u svojim protestima, koji su najzaslužniji zbog čega pripadnici MUP-a imaju državu, čije zakone i štite", dodaje se u saopćenju.



FK Sarajevo će pokrenuti postupak protiv NK Čelik zbog diskriminacije, koja se odnosi na cijene ulaznica.



"Također, ovim putem želimo informisati javnost da će FK Sarajevo pokrenuti disciplinski postupak protiv organizatora utakmice 2. kola Premijer lige BiH, NK Čelik zbog diskriminacije u vidu kršenja pravilnika o bezbijednosti Nogometnog saveza BiH, s obzirom na to da je cijena ulaznica za navijače FK Sarajevo iznosila 7 KM, a na tribini istog kvaliteta, suprotne strane, navijači domaćeg kluba plaćali su svoju ulaznicu 2 KM, što predstavlja grubo kršenje pravila takmičenja", poručili su Koševa.



Iz kluba su poželjeli brz oporavak povrijeđenim navijačima te su zatražili od premijerligaških klubova da se pobrinu za sigurnost gostujućih navijača.



"FK Sarajevo želi svim svojim navijačima, koji su pretrpjeli fizičke povrede prilikom odlaska na gostovanje u Zenici, brz oporavak te upućujemo apel nosiocu takmičenja, kao i organizatorima utakmica, da zajedničkim djelovanjem obezbijedimo u potpunosti siguran dolazak gostujućih navijača na utakmice, kao i sigurnost na stadionu, što FK Sarajevo učini na svakoj svojoj domaćoj utakmici u saradnji sa MUP-om KS i PU Centar", stoji na kraju saopćenja FK Sarajevo.