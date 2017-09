Mještani Mjesne zajednice Kruščica koji se bore za zaštitu istoimene rijeke prisustvuju danas sjednici Komisije za sigurnost Parlamenta FBiH u Sarajevu, a pridružili su im se i aktivisti iz Sarajeva. Oni su ispričali kako ih policija privodi zbog njihovog dežuranja kraj rijeke, jer ne žele dopustiti izgradnju hidroelektrana.

Mještani Mjesne zajednice Kruščica koji se bore za zaštitu istoimene rijeke prisustvuju danas sjednici Komisije za sigurnost Parlamenta FBiH u Sarajevu, a pridružili su im se i aktivisti iz Sarajeva. Oni su ispričali kako ih policija privodi zbog njihovog dežuranja kraj rijeke, jer ne žele dopustiti izgradnju hidroelektrana.

Ovi uporni mještani više od mjesec dana organiziraju dežurstva i ne dozvoljavaju mašinama investitora da počnu s radovima i danas su opet poručili kako će se do kraja boriti da svoju rijeku očuvaju netaknutom te da na ovoj lokaciji žele razvijati isključivo turističke sadržaje.



Jedan od mještana Kruščice Dželilović Muris je rekao kako im svaki dan dolaze policijski nalozi i tužbe, a dešavalo se čak i da kaznenu prijavu od 200 KM dobije osoba koja se nikad nije okupljala s ostalim mještanima, jer je na bolovanju.



"Jedini sam od građana mjesne zajednice Kruščica koji je osumnjičen. Stavili su mi na teret da sam prijetio investitoru da ću mašine dići u zrak, da sam prijetio smrću i iznuđivao novac te da sam vođa neformalne grupe građana", rekao je Dželilović.



Hurem Ekrema je jedna od mještanki koja je napadnuta i, kako je rekla, bilo je to užasno iskustvo, napadali su ih, udarali po nogama i trgali odjeću s njih. Ona je zadobila modrice po rukama i još osjeća trnce u glavi koji su posljedica udaraca.



Mještani ističu kako ih dosad nije posjetio ni načelnik ni investitor.



Bilal Mehmed je rekao da je, dok je bio na mostu, prinudno priveden s još 23 žene. U pritvoru su zadržani dva sata, a kada su Bilala pitali zašto je bio na mostu tog jutra, on im je rekao: "Ja sam Kruščica i živim za tu rijeku". Na njegovo pitanje zašto su ga priveli, kako kaže, nisu imali odgovor.



Svi prisutni su danas jasno dali do znanja da se neće predati i da će se do kraja boriti da spriječe izgradnju hidroelektrana.