Mizerne plate glavni razlog odlaska: Ljekari u BiH rade i za 950 KM, medicinske sestre za 500 KM

Prosječna plata ljekara opće prakse u FBiH kreće se od 1.080 do 1.180 KM, a specijaliste od 1.340 do 1.470 KM. U Republici Srpskoj neki ljekari rade čak za 950 KM, a medicinske sestre za 500-600 KM. Oni koji svakodnevno spašavaju živote i brinu o zdravlju građana svoje plate smatraju mizernim i ponižavajućim te glavnim razlogom masovnog odlaska zdravstvenih radnika iz BiH.

"Osnovna plata ljekara porodične medicine je između 950 do 1.050 KM, sve zavisi od koeficijenta i ustanove u kojoj radi. Ako je koeficijent 10 za ljekare opće prakse, za specijaliste je 12, a specijalista ima daleko veću odgovornost. Plata specijaliste ne može pratiti potrošačku korpu. Najviše se zakida upravo na platama zdravstvenih radnika jer su dati minimalni koeficijenti", kazao je za Klix.ba Miodrag Simić, predsjednik Strukovnog sindikata doktora medicine RS.Rezultat toga je odlazak medicinskog kadra u zemlje gdje su plate tri do pet puta veće, a obim posla manji."Plate u Sloveniji su oko 1.150 eura, tu negdje je i Hrvatska. Plata ljekara opće prakse u Njemačkoj je 5.800 eura. Jedina država u regionu koja se po visini plata može mjeriti s BiH je Srbija, čak je i tamo plata nešto veća nego ovdje", rekao nam je predsjednik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH Rifat Rijad Zaid.U drugim zemljama se plaća i prekovremeni rad, a ljekari osim novca, ističu naši sagovornici, imaju još nešto što im je jako važno - poštovanje."Nekad sam govorio da je Albanija najgora, a oni sad ulažu u svoj kadar više nego što je BiH ikada. Resorni ministar zdravstva Slovenije 2004. godine nam je dao prijedlog da ulwžemo u zdravstveni sistem jer će doći vrijeme kada će radnici odlaziti. Tada to niko nije shvatio ozbiljno, a sada imamo epidemijski odliv kadra", ističe Simić.Razlike u platama između kantona i eniteta kreću se od pet od deset posto, a prvi i najveći iskorak u poboljšanju položaja doktora, barem u Federaciji BiH, trebao bi, tvrdi Zaid, napraviti kolektivni ugovor. Prvi i jedini koji su za sada usaglasili kolektivni ugovor su Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Strukovni sindikat ljekara i stomatologa ZDK , kojima bi plate trebale biti povećane za oko 30 posto."Zeničko-dobojski kanton je otvorio vrata potpisivanju kolektivnog ugovora na nivou Federacije koji bi trebao biti završen u narednim sedmicama. Očekujemo da se Kanton Sarajevo što prije pridruži, kao i drugi kantoni", rekao nam je Zaid.U još lošijoj situaciji su medicinske sestre koje za jako malo novca, tvrdi predsjednik Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara RS Ranko Palačković, rade ono što je u evropskim zemljama posao ljekara."Nezadovoljni smo Zakonom o platama, ne znamo šta nam je plata, šta je regres, šta topli obrok, sve nam je uračunato u platu. Medicinske sestre porodične medicine imaju najniži koeficijent – pet i kad to pomnožite s cijenom rada dobijete oko 635 KM, ako izuzmete topli obrok i ostalo, plata je 500 KM. U drugim zemljama se poštuje znanje, ponude vam da napredujete i da se usavršavate. Ovdje ako želite bilo kakvu edukaciju morate je platiti sami. Mi smo jedina grupacije koja tri puta polaže stručne ispite, nakon srednje, nakon više i poslije visoke škole i tri puta plaćamo stručni ispit, to nema nigdje", ističe Palačković.Tvrdi da su medicinske sestre digle ruke jer se problemi samo gomilaju. Jedni od njih su prekvalifikacija i nepostojanje zakona o sestrinskoj djelatnosti."Ljudi završe škole za godinu dana i vrše pritisak da se zaposle, a kada nema kvalitetnog kadra uzima se ono što je na raspolaganju. Potreban nam je zakon o sestrinskoj djelatnosti koji će definisati ko je medicinska sestra, kako se školuje i gdje se zapošljava. Možda će se to rješavati kad budemo morali ući u Evropsku uniju", nada se predsjednik Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara RS.Istovremeno, mjesečna neto plata zastupnika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH je oko 4.000 KM, plus paušal, naknada za odvojeni život, topli obrok i ostale beneficije. Dakle, primanja su im uglavnom veća od 5.000 KM, dolazili na posao ili ne. Čak i ako dođu njihova produktivnost je diskutabilna. Među njima, logično, nije zabilježen masovni odliv.