Ministarstvo zdravstva FBiH: Pozivamo Sindikat doktora medicine i vlade da nastave pregovore

Ministar zdravstva FBiH Vjekoslav Mandić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Federalno ministarstvo zdravstva oglasilo se u povodu početka štrajka Strukovnog sindikata doktora medicine i doktora stomatologije FBiH (SSDMiS), odnosno zahtjeva za potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika-doktora medicine i doktora stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije BiH.

Federalno ministarstvo zdravstva oglasilo se u povodu početka štrajka Strukovnog sindikata doktora medicine i doktora stomatologije FBiH (SSDMiS), odnosno zahtjeva za potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika-doktora medicine i doktora stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije BiH.

U saopćenju za javnost navedeno je da Federalno ministarstvo zdravstva ima koordinirajuću ulogu u pregovorima o Kolektivnim ugovoru o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika-doktora medicine i doktora stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine te se ovaj ugovor može zaključiti nakon dobijanja saglasnosti na ispregovarani Kolektivni ugovor od vlada kantona, na kantonalnom nivou, i to između osam vlada kantona koje su pristupile pregovorima i Strukovnog sindikata doktora medicine i doktora stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine.



Prvi sastanak pregovaračkih timova održan je 21.02.2017. godine, a na četvrtom sastanku održanom 23.05.2017. godine, između ostalog, zaključeno je da se pregovori nastave na kantonalnom nivou kako bi se došlo do konačnog dogovora na zadovoljstvo i Sindikata i kantona koji su pristupili pregovorima.



"Naglašavamo da Federalno ministarstvo zdravstva od tada nije pismeno obaviješteno, niti od vlada kantona, niti od strane Sindikata, o tome da li su potpisani Protokoli o pregovorima na kantonalnom nivou između kantonalnih vlada i SSDMiS-a, kao ni o nastavku i uspjehu pregovora na nivou kantona. Ističemo da se koordinator pregovora – Federalno ministarstvo zdravstva, prema ranijem dogovoru, uključuje u ove pregovore, prema potrebi, i to na istovremeni i usuglašeni zahtjev i Sindikata i Pregovaračkog tima vlada kantona, a što je u skladu sa Odlukom Vlade Federacije BiH", saopćeno je iz Federalnog ministarstva zdravstva.



S tim u vezi, pozvali su kantonalne vlade i SSDMiS da, u skladu sa pozitivnim zakonskim rješenjima iz ove oblasti, nastave pregovore kako bi dostigli realna rješenja na zadovoljstvo obje strane u pregovorima.



Podsjećaju, da je 15.02.2017. potpisan Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i uposlenika u području zdravstva na teritoriji FBiH između Nezavisnog strukovnog sindikata radni ka zaposlenih u zdravstvu FBiH, s jedne strane, i kantonalnih ministara zdravstva u vladama Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog kantona i Bosansko-podrinjskog kantona, s druge strane.



"Radi se o Kolektivnom ugovoru koji definiše prava i obaveze svih zdravstvenih radnika, uključujući i doktore medicine i stomatologije, obzirom da su članovi Nezavisnog sindikata i navedeni profili zdravstvenih radnika. Ovom kolektivnom ugovoru je naknadno pristupio i Unsko-sanski kanton, dok su u Tuzlanskom i Srednjobosanskom kantonu zaključeni Kolektivni ugovori na nivou kantona", zaključuju iz Federalnog ministarstva zdravstva.