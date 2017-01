Ministarstvo odbrane: Izmjenom propisa vojnici će moći ostati u OSBiH i nakon 35. godine

Marina Pendeš, ministrica odbrane BiH, njeni zamjenici Sead Jusić i Boris Jerinić te načelnik Zajedničkog štaba general Ante Jeleč na današnjoj konferenciji za novinare u Sarajevu predstavili su "Izvještaj o radu i postignuća Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH u 2016. godini".

Marina Pendeš, ministrica odbrane BiH, njeni zamjenici Sead Jusić i Boris Jerinić te načelnik Zajedničkog štaba general Ante Jeleč na današnjoj konferenciji za novinare u Sarajevu predstavili su "Izvještaj o radu i postignuća Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH u 2016. godini".

Pendeš je kao jedan od značajnih uspjeha Ministarstva odbrane BiH i OSBiH navela usvajanje Pregleda odbrane. U narednih 10 godina planirana je modernizacija OSBiH koja će koštati 300 miliona KM, a realizirat će se kroz četiri projekta, pri čemu je nabavka helikoptera i obuka pilota jedna od najznačajnijih odrednica procesa modernizacije.



Pendeš je navela da su Ministarstvo odbrane BiH i OSBiH u 2016. prošli kroz različite izazove ali da su ih sve uspješno apsolvirali. Pendeš je istakla i da za svoj rad dobijaju različita priznanja, te da neće dopustiti politizaciju OSBiH.



Pendeš je rekla da će započeta interna istraga o dešavanjima vezanim za angažiranje OSBiH u Banjoj Luci 8. i 9. januara biti završena do 2. februara kada će o rezultatima istrage biti obaviještena i javnost. Dodale je da, u kontekstu krivičnih prijava koje su podnijeli čelnici SDP-a, DF-a i GS-a, vjeruje u pravosudni sistem BiH.



Ministrica je najavila nastavak knjiženja perspektivnih lokacija koje se vrši u saradnji sa Pravobranilaštvom BiH.



Ministarstvo obrane BIH i OSBiH već su dostavili odgovore koji su od njih traženi u Upitniku Evropske komisije.



Pendeš je najavila da će u 2017. godini Ministarstvo odbrane BiH razmatrati mogućnost da se dobna granica do koje obični vojnici mogu ostati u Oružanim snagama BiH pomjeri sa sadašnjih 35 godina. Time bi se, kaže Pendeš, stimulirao ostanka mladih u BiH i to u vrijeme kada mladi napuštaju i OSBiH i državu.



Kao razloge napuštanja mladih kadrova, Pendeš je navela činjenicu da su neki vojnici stalno na straži, a da za to nemaju aktivnu naknadu, kao i da mnogi odlaze ne želeći čekati 35. godinu kada bi bili prinuđeni otići. Izmjenama koje se planiraju u ovoj godini namjera je poboljšati upravo ove segmente.



Pendeš je pojasnila da Ministarstvo odbrane radi i na povećanju primanja vojnika, za šta bi u ovoj godini trebalo izdvojiti dodatnih 9 miliona KM.