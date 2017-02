Ministarstvo odbrane BiH završilo istragu o učešću OSBiH na obilježavanju neustavnog Dana RS-a

Ministarstvo odbrane BiH završilo je analizu o učešću Oružanih snaga BiH na obilježavanju neustavnog Dana Republike Srpske 9. januara ove godine, potvrđeno je za Klix.ba iz Ministarstva odbrane BiH.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Ministarstvo odbrane BiH završilo je analizu o učešću Oružanih snaga BiH na obilježavanju neustavnog Dana Republike Srpske 9. januara ove godine, potvrđeno je za Klix.ba iz Ministarstva odbrane BiH.

Kako su nam kazali, načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH Anto Jeleč dostavio je analizu u Ministarstvo odbrane BiH te će ona biti razmatrana na sastanku ministrice Marine Pendeš i njenih zamjenika Seada Jusića i Borisa Jerinića.



Nakon toga, dokument će biti dostavljen Predsjedništvu BiH koje će ovu analizu razmatrati na zajedničkom sastanku s menadžmentom Ministarstva odbrane BiH.



"Nakon završetka ovih proceduralnih aktivnosti, javnost će biti upoznata o detaljima analize i eventualnim preporukama za daljnje postupanje", kazali su za Klix.ba u Ministarstvu odbrane BiH.



Ministrica Pendeš ranije je pojasnila da će u analizi biti ispitano da li je došlo do narušavanja ili zloupotrebe pojedinaca ili institucija kada je riječ o implementaciji zakona o odbrani i službi u Oružanim snagama, ali i svim važećim podzakonskim aktima nastalim iz ta dva zakona koji se tiču angažovanja OSBiH u povodu obilježavanja 9. januara.



Načelnik Zajedničkog štaba bio je zadužen da do 2. februara dostavi cjelovit izvještaj s prijedlogom mjera ukoliko se utvrdi da je došlo do povreda zakona i zakonitosti.



Podsjećamo, 9. januara pripadnici Trećeg pješadijskog puka Oružanih snaga BiH postrojeni su na Trgu Krajine u Banjoj Luci, gdje se održavala ceremonija proslave neustavnog Dana RS-a.



Njihovo učešće omogućeno je na zahtjev predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića koji je i postrojio Treći pješadijski puk Oružanih snaga BiH koji mu je predao raport, a koji nije učestvovao u paradi.