Ministar Bukvarević potpisao pismo s preporukom za zapošljavanje djece poginulih

Ministar Salko Bukvarević (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević simbolično je, povodom dana "Odbrana BiH Igman 2017", s predsjednikom Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Alminom Škrijeljom na Igmanu potpisao "molbu za davanje prioriteta prilikom zapošljavanja djeci šehida i poginulih boraca".

To predstavlja nastavak aktivnosti koju provodi federalni ministar s predstavnicima Organizacije porodica šehida i poginulih boraca i Zajednice županijskih zajednica udruga obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u domovinskom ratu, a sve radi promoviranja aktivnosti na zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca/branitelja, kojih na Zavodima za zapošljavanje ima oko 5.000.



"Djeca naših najzaslužnijih sinova, imaju prioritet u zapošljavanju koji je definisan u Zakonu o osnovnim pravima boraca i članova njihovih porodica i kroz deset kantonalnih Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, što nam daje za pravo da tražimo do svih institucija, javne uprave, javnih preduzeća i javnih ustanova na federalnom, kantonalnim, gradskom i općinskom nivou vlasti da poštuju u potpunosti ove Zakone i daju prednosti u zapošljavanju djeci šehida i poginulih boraca", istakao je Škrijelj.



Bukvarević je rekao da smatra da je poražavajuća činjenica svima da su djeca šehida i poginulih boraca dovedena na rub egzistencije, da odlaze sa ovih prostora, a pri tome svi zaboravljaju da su njihovi očevi ili majke, a neke djece i oba roditelja dali život za Bosnu i Hercegovinu, za slobodu i bolji život u njoj.



"To je samo jedan od većih razloga, zbog čega ulazimo u otvorenu i radikalniju borbu za djecu naših najzaslužnijih bosanskohercegovačkih sinova, kako bi spriječili da se ogroman broj djece šehida i poginulih boraca svih mogućih profila nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje", istakao je federalni ministar.



Broj djece na Zavodima za zapošljavanje je skoro 5.000, od čega oko 3.300 sa srednjom stručnom spremom, oko 1.500 sa visokom stručnom spremom i oko 200 sa završenom osnovnom školom. Među našom djecom imamo više različitih profila, od pekara, stolara, bravara, automehaničara, socijalnih radnika, pravnika, ekonomista, inžinjera itd, navedeno je u pismu koji su potpisali federalni ministar Bukvarević i predsjednik Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Škrijelj.



Pismo je upućeno svim institucijama i preduzećima čiji je osnivač Federacija BiH, kantone skupštine te gradska i općinska vijeća, saopćeno je iz Kabineta ministra Bukvarevića.