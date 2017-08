Mektić: Neću dati ostavku, Tužilaštvo BiH je najodgovornije što smo "razvaljeni"

Foto: Arhiv/Klix.ba

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić izjavio je danas u Sarajevu da neće dati ostavku na ovu funkciju, što je jučer od njega zatražila vršiteljica dužnosti glavnog tužioca BiH Gordana Tadić jer je izjavio da je BiH "razvaljena zemlja".

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić izjavio je danas u Sarajevu da neće dati ostavku na ovu funkciju, što je jučer od njega zatražila vršiteljica dužnosti glavnog tužioca BiH Gordana Tadić jer je izjavio da je BiH "razvaljena zemlja".

"Zašto ću ja davati ostavku kad je Tužilaštvo BiH najodgovornije za to što smo razvaljeni u pravnom sistemu, sistemu vladavine prava", rekao je Mektić novinarima.



Prema njegovim riječima, ako Tadićevoj nije jasno da je BiH razvaljena država, onda je nju teško ubijediti u bilo šta.



"Ja njoj ne mogu, neću objašnjavati zašto je razvaljena, to bi ona trebala da zna bolje od mene", istakao je Mektić.



Komentarišući izjavu Tadićeve da će ministar sigurnosti morati dati izjavu u Tužilaštvu zbog izjave da je BiH "razvaljena zemlja" i da treba "poravnati" Tužilaštvo BiH zbog kriminala i korupcije, Mektić je upitao koliko je visoko pozicioniranih zvaničnika na nivou BiH i entiteta reklo da je ovo propala, nemoguća država, a nisu pozvani da daju izjavu.



"Ona onda nije svjesna uošte situacije, stanja i ozbiljnosti u BiH. Imate one koji ne poštuju uopšte Ustavni sud i to njoj nije problem, već joj je problem što sam rekao da je u smislu vladavine prava ovo razvaljena država", dodao je Mektić.



On je istakao da stoji iza svoje izjave da je u smislu vladavine prava razvaljena država i da je Tužilaštvo BiH odgovorno za to.



Mektić smatra da se BiH može popraviti, ali da je za to potrebno uspostavljanje vladavine prava i pravne države.



"Uspostavljanjem pravne države, hapšenjem i procesuiranjem korumpiranih i kriminalizovanih političara, nosilaca pravosudnih funkcija i svih nosilaca javnih funkcija koji su osiromašili i upropastili ovu državu i doveli u ovo stanje, naravno da se može napraviti pravna država i uspostaviti vladavina prava", zaključio je Mektić.