Mektić: Ne napuštam SDS, nesuglasice ćemo prevazići unutar stranke

Foto: Arhiv/Klix.ba

Dragan Mektić, aktuelni ministar sigurnosti BiH i jedan od najupečatljivijih kadrova SDS-a, negirao je pisanje medija da je dobio ponudu da pristupi Narodnom nezavisnom bloku – Pokret za Evropu.

"Ja nikad nisam dobio ponudu da pristupim Pokretu za Evropu, to je više u domenu medijskih špekulacija. Nisam ni s kim razgovarao na tu temu, naročito ne sa predstavnicima Pokreta za Evropu", kazao je Mektić za Klix.ba.



Dodao je da ima određenu vrstu nezadovoljstva u SDS-u, jer ne može da prihvati činjenicu da u SDS, na bilo koji način, dolaze kadrovi povezani sa ratnim profiterstvom, kriminalom, korupcijom...



"To je moj osnovni otklon i problem sa kojim se nikako ne mogu složiti i preko kojeg nikako ne mogu preći. Mislim da ćemo uspjeti da riješimo to pitanje i taj problem. Zaista se u SDS-u neće moći kandidovati ljudi koji imaju ikakvu vezu sa korupcijom, profiterstvom i bilo kakvim kriminalom", poručio je Mektić.