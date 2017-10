Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić i čelnici policijskih agencija u BiH sastali su se u Sarajevu s generalnim sekretarom INTERPOL-a Jurgenom Stockom.

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić i čelnici policijskih agencija u BiH sastali su se u Sarajevu s generalnim sekretarom INTERPOL-a Jurgenom Stockom.

Mektić je kazao kako je Stock pohvalno govorio o BiH i to na način da je istakao kako je naša zemlja u samom vrhu zemalja članica INTERPOL-a kada je riječ o pravovremenom implementiranju preporuka i sistema.



Kako kaže, bilo je govora i o ključnim sigurnosnim izazovima s obzirom na velike mehanizme INTERPOL-a.



Mektić je pozitivno iznenađen brzom reakcijom INTERPOL-a kada je riječ o borbi protiv terorizma. On je rekao da je izvjestan poraz IDIL-a u Siriji, zbog čega će se neki ljudi sa stranog ratišta vjerovatno pokušati vratiti u BiH, a da je putem INTERPOL-a osigurano da naša zemlja ima određene informacije u vezi s tim.



Nada se da će se u narednom periodu doći i do konkretnih podataka koji se odnose na bh. državljane, a koji mogu pomoći u procesuiranju. Za BiH je, kako kaže, značajno što INTERPOL razvija sistem borbe protiv cyber kriminala.



Mektić je kazao da BiH nije u institucionalnom smislu, a ni kadrovski obučena da se suprotstavi cyber kriminalu.



Ministar sigurnosti BiH pričao je sa Stockom i o upućivanju oficira za vezu u sjedište INTERPOL-a, ističući da su sve susjedne zemlje uputile svoje oficire. Jedna od tema razgovora bilo je i krivično djelo pranja novca.



"BiH ima problema koji se manifestuju na dva načina. Postoje kanali na osnovu kojih prljav novac ulazi u BiH, ali postoje i informacije o pojavama da kriminalci i pojedinci iz BiH pokušavaju taj novac provozati kroz svjetske destinacije i kao legalan novac ga vratiti u BiH. Tu ćemo svakako koristiti kapacitete INTERPOL-a", rekao je Mektić.



Stock je kazao da se zajednice suočavaju s nizom prijetnji koje sve zemlje zajedno trebaju rješavati s obzirom na to da su one kompleksne i na međunarodnom nivou.



On je pohvalio BiH i centralnu ulogu koju su policijske snage iz naše zemlje imale u zajedničkim operacijama poput jedne od operacija protiv ilegalne trgovine oružjem.



Kako kaže, Ured INTERPOL-a u Sarajevu je 2003. godine postao jedan od prvih ureda koji se priključio globalnoj komunikaciji INTERPOL-a I247 dok su danas svi granični prijelazi u BiH priključeni na ovaj sistem.



"Učešće BiH u međunarodnoj saradnji učinilo je ovu zemlju jednom od globalnih lidera, gledano globalno", rekao je Stock.