Mektić: Dodik pravi lažni spektakl i odvlači pažnju naroda sa sunovrata u koji RS ide

Nakon poziva na sastanak koji je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio opoziciji u povodu oslobađajuće presude Naseru Oriću pred Sudom BiH, oglasio se visokopozicionirani član Srpske demokratske stranke (SDS) i ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.

Nakon poziva na sastanak koji je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio opoziciji u povodu oslobađajuće presude Naseru Oriću pred Sudom BiH, oglasio se visokopozicionirani član Srpske demokratske stranke (SDS) i ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.

U reakciji na konsultativni sastanak, na kojem se nisu pojavili predstavnici Saveza za promjene , Mektić je poručio kako je presuda Oriću bio "okidač nakon kojeg je Dodik krenuo radikalnijim putem"."Mi u SDS-u smatramo da to što on radi nije iskreno, da pravi predstavu od svega toga i da to nije pravi način za rješavanje problema", istakao je Mektić poručivši da se na takav način nema o čemu razgovarati.Podsjetio je da je SDS svojevremeno glasao protiv zakona o Sudu i Tužilaštvu BiH."Dodik izglasa konkretno taj zakon, a onda od nas traži da krenemo za njegovim radikalnim mjerama populističke svrhe i cilj joj je da narod odvrati od ključnih životnim problema i velike krize i sunovrata u koji RS ide u svim segmentima. On kad je donosio zakon trebao nas je pozivati na jedinstvo. Nije bilo teško procijeniti u kojem smjeru će sve ovo ići. On nas uvuče u problem, a onda želi da sruši nešto čega je on bio kreator", jasan je Mektić.Naglasio je da je SNSD-ov član Nebojša Radmanović 2009. godine kao član Predsjedništva BiH glasao za odluku i potpisao pismo u kojem na ponizan način generalnog sekretara moli da NATO primi BiH u svoj sastav."To pismo je završio riječima da idemo zajedno sa našim prijateljima Hrvatskom i Albanijom", rekao je član SDS-a.O Dodikovom pozivu na ujedinjenje oko osnovnih interesa RS-a izjavio je: "Ova priča je potpuno nepotrebna i predstavlja predstavu za narod kako bi im skrenuo pažnju sa teških tema u RS. Mi se ni u ovom slučaju nećemo ići za njim i popravljati njegove gluposti. Nemamo potrebu da podržimo deklaraciju o vojnoj neutralnosti. Mi pratimo kako se Srbija ponaša u svojim opredjeljenjima prema tom vojnom savezu".Mektić je, između ostalog, Dodiku predložio referendum o zakonu o porijeklu imovine, a za svu praznu priču mu je poručio da je to "lažni spektakl kojim on računa da može zbuniti narod"."Niko ne zna šta on misli, ni on ne zna šta misli", istakao je Mektić.