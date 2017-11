Dodik: Ako bude poštovan Ustav, nema razloga da BiH ne ostane cjelovita

Milorad Dodik (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Predsjednik bh. entiteta Republika Srpska Milorad Dodik gostovao je večeras u Dnevniku D Federalne televizije i odgovarao na brojna aktuelna politička pitanja. I ovu priliku iskoristio je da visokog predstavnika u našoj zemlji optuži za urušavanje Dejtonskog sporazuma i političke odluke, a na pitanje hoće li, prema njegovom mišljenju, BiH ostati cjelovita, odgovorio je: "Ako bude poštovan ustav, da, naravno, nema razloga da ne bude, a ako dođe do kršenja, takva BiH nama ne treba.

"Dejtonski sporazum se primjenjivao i na razne načine je urušavan od visokog predstavnika, a onda su počele špekulacije da li ga ima ili nema. Sva priča oko toga je bila u funkciji njegovog urušavanja i degradiranja. Vjerovatno im je bilo lakše da toga nema. Ako postoje originali, na to pitanje treba staviti tačku", kazao je Dodik.



Govoreći o referendumu u Sudu i Tužilaštvu BiH, rekao je da SNSD u svom programu ima namjeru da se, ako se BiH ne sredi na bazi Dejtonskog ustava, "odupre ovakvom stanju", a da je jedan od načina koji zagovaraju i mogući referendum.



Iako ga u tome nije podržala opozicija, Dodik kaže: "Opoziciji smo rekli da daju svoju saglasnost u Parlamentu i da ojačamo odluku o referendumu".



Govoreći o utjecaju srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, entitetski predsjednik je poručio: "Ja sam vezan za Srbiju, a naši sastanci su usmjereni na zajedničke projekte i dobrobit svih ljudi koji žive na ovim prostorima. Srbija je garant mira na ovom prostoru i najmoćnija zemlja na Balkanu, a samim tim i najodgovornija za stanje mira. Naš problem je u provođenju Dejtonskog sporazuma i nasilno provedenim mjerama".



Jedan od zaključaka posljednjeg sastanka dvojice političara u Beogradu bila je i ideja deklaracije o opstanku srpske nacije, za koju Dodik kaže da će polovinom novembra dobiti svoj prvi tekst i da ima ambicije okupiti sve relevantne ljude o temi kako očuvati politička prava za sve, i tamo gdje su Srbi marginalna manjina i tamo gdje su konstitutivni narodi i gdje kreiraju vrijednosti i mehanizme podrške takvim rješenjima, kao što je fond koji će skupljati sredstva za škole, obdaništa, kulturne institucije i druge stvari.



"Previše se priča o tome i prije tog dokumenta", poručio je.



U intervjuu je bilo riječi i o ulasku BiH u NATO i vojnoj neutralnosti koju zagovara Narodna skupština RS-a, iako to nije u njenoj nadležnosti.



"Evropski put i NATO nisu isto. Odluka NSRS odražava volju naroda. NATO integracije nisu preduslov za evropske integracije. Žao nam je što je došlo do zastoja na tom putu. Zvizdić se pokazuje kao propali predsjedavajući koji nema većinu", rekao je Dodik te ponovio stajalište po kojem smatra kako BiH treba biti demilitarizovana, a kako Oružane snage BiH treba ukinuti, ne htijući saslušati ni slučajeve kada su one djelovale po pozivu RS-a na požarištima.



Naglasio je kako se u BiH nikada nije sjelo i razgovaralo o problemu odlaska ljudi na Zapad, stimulaciji ekonomije i zaštiti interesa, ali da je ipak uvjeren da svi ti ljudi koji odlaze zbog boljih plata ne gube poveznicu sa svojim porodicama.