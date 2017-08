Mektić: BiH ne želi biti tranzitna zemlja za ilegalne migracije

Foto: Harun Muminović/Klix.ba

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić rekao je danas u Trebinju da BiH ne želi da bude tranzitna zemlja za ilegalne migracije za Zapadnu Evropu.

On je istakao da BiH neće "žmuriti" pred tim problemom i da neće dozvoliti da bude tranzitna zemlja, zato što želi da bude dio evropskog sigurnosnog sistema.



"Dat ćemo sve da povećamo i svoju i sigurnost EU. Držimo problem pod kontrolom, upravljamo procesom migracija", rekao je Mektić novinarima.



On je napomenuo da je migrantska kriza koja je bila na balkanskoj ruti presječena dogovorom EU i Turske, što je u značajnoj mjeri zaustavilo te migracije.



"Međutim, mi imamo oko 10.000 migranata koji su ostali zaglavljeni između Turske i Zapadne Evrope. Oko 8.000 njih se nalazi u izbjegličkim centrima u Srbiji i ovo je sada vrijeme da najviše tih takozvanih zaglavljenih migranata traži rute i način da dođe do Zapadne Evrope", rekao je Mektić.



On navodi da to vrlo vješto koriste trgovci ljudima, te se pojavljuje organizovani kriminal.



Komentarišući sve češće otkrivanje migranata na području Hercegovine, Mektić je rekao da nije riječ o novoj ruti, već da su to klasične pojačane ilegalne migracije, te rezultat rada Granične policije, lokalnih policija i Službe za strance.