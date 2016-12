Mehmedović: Pozivam Izetbegovića da podnese tužbu protiv Srbije dok nije kasno

Zastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH Šemsudin Mehmedović pozvao je člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda Bakira Izetbegovića da podnese žalbu na tužbu BiH protiv Srbije. Razlog je činjenica da susjedna zemlja nije proglašena odgovornom za genocid ili saučesništvo te da rok za podnošenje žalbe ističe 26. februara 2017. godine.

Zastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH Šemsudin Mehmedović pozvao je člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda Bakira Izetbegovića da podnese žalbu na tužbu BiH protiv Srbije. Razlog je činjenica da susjedna zemlja nije proglašena odgovornom za genocid ili saučesništvo te da rok za podnošenje žalbe ističe 26. februara 2017. godine.

Mehmedović je naveo da građanima BiH opterećenim sa bezbroj briga, kako egzistencijalne, tako i političke naravi, posebno Bošnjacima, promiču veoma važne stvari za njih same i za njihovu domovinu. Jedna od takvih veoma bitnih i važnih stvari je pitanje žalbe na presudu Međunarodnog suda pravde po tužbi BiH protiv Srbije.



"Presuda po tužbi BiH protiv Srbije za genocid donesena je 26. februara 2007. godine. Rok za žalbu povodom revizije presude ističe istekom ostavljenog 10-godišnjeg roka, a to je 26. februara 2017. godine", naveo je Mehmedović.



Dodao je da je Međunarodni sud pravde, najviši pravosudni organ UN-a, presudio da je Srbija odgovorna za kršenje Konvencije o genocidu, jer nije učinila sve što je bilo u njenoj moći za sprečavanje genocida te za nekažnjavanje i predavanje Haškom tribunalu individualnih počinitelja.



"Međutim, Srbija nije proglašena odgovornom za genocid ili saučesništvo u istom, čak ni za genocid u Srebrenici koji je stavljen na teret isključivo organima Republike Srpske. BiH kao tužiteljska strana uspjela je dokazati djela u osnovi genocida (počinjenje niza ratnih zločina), međutim ne i genocidnu namjeru, genocidna namjera dokazana je samo u slučaju Srebrenice i to povodom RS, te da su ta djela počinjena sa ciljem istrebljenja bošnjačkog stanovništva", kazao je on.



Istakao je da BiH može podnijeti žalbu na presudu u slučaju pronalaska novih dokaza koji joj u vrijeme donošenja presude nisu bili poznati ili nisu bili dostupni.



"Na kojoj političkoj instanci je da se stara i brine o ovom nacionalnom pitanju od primarne važnosti i vitalnog značaja za sve građane BiH, a posebno Bošnjake? Na svima koji štite interes BiH, a najviše naravno, na SDA. Još konkretnije, na predsjedniku SDA Bakiru Izetbegoviću, kao članu Predsjedništva BiH iz reda Bošnjaka, u čijoj su nadležnosti pitanja od općeg društvenog i nacionalnog značaja", rekao je Mehmedović.



On je kazao da pošto smo veoma blizu isteka roka za podnošenje žalbe, a za proteklih 10 godina, koliko već traje rok, nije čuo ni ozbiljnu izjavu, a kamoli raspravu o ovoj temi, boji se da odgovorni svjesno iz samo njima poznatih razloga ovu obavezu zanemaruju i eskiviraju.



"Bilo je nekoliko kritičkih i upozoravajućih novinarskih tekstova koji bacaju sumnju da bi neko u ime BiH bio voljan napraviti nagodbu s Aleksandrom Vučićem, u kojoj bi na jednom tasu bilo odricanje od prava na žalbu na tužbu za agresiju Srbije na BiH, a na drugom žrtvovanje Milorada Dodika, odnosno osuda njegove separatističke politike. Zbog odsustva političkog interesa SDA i drugih, da se više i ozbiljnije pozabavi ovim pitanjem, ovakve sumnje djeluju uvjerljivo", kazao je on.



Na kraju je pozvao Bakira Izetbegovića da u ime svih šehida, njihovih familija, kao i logoraša i njihovih familija, pored toga što su bili Bošnjaci ubijani jer su bili članovi ili funkcioneri SDA, iskoristi ovo kratko vrijeme i poduzme sve potrebne mjere i radnje da se podnese žalba na tužbu BiH protiv Srbije.



"Inače će biti kasno. Ovom prilikom bih poručio liderima stranaka tzv. građanske opcije sa svojim indolentnim odnosom prema ovakvim pitanjima da će se i njihova šutnja na izborima čitati kao znak kukavičluka i nedostatak patriotizma i sućuti za sve žrtve agresije Srbije na BiH", rekao je on.