Međuentitetska saradnja: Za infrastrukturu u povratničkim zajednicima u Foči 300 hiljada KM

Federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice Edin Ramić i načelnik Općine Foča Radisav Mašić potpisali su sporazum o sufinansiranju infrastrukturnih objekata u povratničkim zajednicama vrijedan 300.000 KM.

Riječ je o nastavku dobre saradnje ministarstva i Općine Foča naglasio je ministar Ramić tokom potpisivanja.



"Imamo izuzetno dobru saradnju s lokalnom zajednicom, čemu svjedoči i današnje potpisivanje sporazuma o nastavku zajedničke saradnje u izgradnji određenih infrastrukturnih objekata na području općine Foča. Kroz sporazum smo udružili sredstva u iznosu od 150.000 KM, ostatak sredstava, da bi se završili ti projekti, će investirati Općina Foča. Slične projekte smo radili i prošle godine, mi smo kroz obnovu stambenih jedinica, izgradnju infrastrukturnih projekata i podršku održivom povratku investirali blizu 300 000 KM. Ove godine će biti slični projekti i radujem se nastavku sardanje", izjavio je Edin Ramić, federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice.



Općina Foča će prema sporazumu izdvojiti 150.000 KM, potvrdio je načelnik Radislav Mašić.



"Za popravku puteva mi smo u ovoj godini planirali izdvojiti blizu milion maraka, za nekategorisane puteve će otići 300.000, sporazumom koji smo danas potpisali osigurali smo 150.000 KM i to je velika pomoć našoj općini. Mi imamo izuzetnu saradnju godinama i želimo je nastaviti", izjavio je Mašić.



Sredstva će biti usmjerena za popravak puteva u mjestima gdje se do sada nije ulagalo kako bi se stanovnicima osiguralo da dođu do svojih kuća. Mašić najavljuje i novi sporazum koji će biti potpisan uskoro, a riječ je o izgradnji dvadeset individualnih stambenih objekata za raseljene osobe i povratnike, što će intenzivirati i aktivnosti vezane za neophodne putne infrastrukture. Predsjedavajući SO Foča Izet Spahić ističe kako iz Foče u posljednje vrijeme dolaze samo lijepe vijesti.



"Ovo je jedan od boljih dana od početka mandata, a bilo je ovih dana lijepih vijesti. Ovo je za povratničku populaciju a i druge građane izuzetno važna investicija. Imamo udružena sredstva za sanaciju nekategorisanih lokalnih puteva i to je velika stvar, ministarstvo u kontinuitetu pomaže život u Foči posebno povratničke populacije ali i drugih jer od ovih projekata svi imaju koristi", ističe Spahić.



Tokom posjete Foči, federalni ministar Ramić je obišao objekte i putne komunikacije čija je izgradnja završena u 2016. godini, a sufinansirani su od Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Ramić je posjetio i Muslučku džamiju u Donjem Polju gdje se sastao sa glavnim imamom Miralemom ef. Hodžićem, te sa predstavnicima bošnjačke zajednice u ovom kraju.