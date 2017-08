Općina Centar Sarajevo u posljednjih desetak godina izdvojila je višemilionski iznos za oblast obrazovanja, gdje je pored stipendiranja učenika, ulagala značajna sredstva u objekte i kupovinu opreme.

Sve to bilo je sa ciljem da se djeci stvore najbolji mogući uslovi za obrazovanje koje i pored presude Ustavnog suda FBiH nije vraćeno u nadležnost jedinica lokalne samouprave, ali sredstva su ulagana zbog budućnosti, zbog djece, a ne nadležnosti ili nenadležnosti.



Dobar dio ovog novca utrošen je za predškolsko obrazovanje koje je, da ponovimo, također oblast koja se ne nalazi u nadležnosti lokalnih zajednica.



Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić u utorak 22. augusta 2017. godine, zajedno sa svojim saradnicima Jasnom Bebom, sekretarom Općine i Amelom Landžo iz Službe za prostorno uređenje i komunalne poslove, posjetio je dva obnovljena dječija igrališta u Kranjčevićevoj ulici 23 kod vrtića Leptirić, te u Ulici Koste Hermana 5 kod vrtića Lane.



U ime JU Djeca Sarajeva delegaciju Općine Centar, iako je posjeta bila najavljena, nije dočekao niko iz uprave, ali načelnik Ajnadžić i njegovi saradnici su imali priliku razgovarati i družiti se sa onima zbog kojih se sve ovo i radilo. Sa djecom i njihovim vaspitačima.



Tako je čast da zvanično otvori igralište kod vrtića Leptirić, gdje su radnici komunalnog preduzeća Park, kao odabrani izvođač radova, osim postavljanja nove, po najvišim evropskim standardima izrađene gumene zaštitne podloge, kao i ograde, postavili kulu penjalicu sa toboganima, klackalice, dvosjednu ljuljačku, te njihalice, odnosno sve što je potrebno za bezbrižnu dječiju igru, pripala malom dječaku Omaru.



Tokom današnje posjete delegacije Općine Centar bila je prisutna i Ivana Lovrenović koja je sa svojom unukom Marijom došla na igralište.



"Sve pohvale za ovako nešto i onima koji su predložili uređenje ovog igrališta i za one koji su to realizovali, a to je Općina Centar i načelnik Ajnadžić. Sada naša djeca imaju mjesto za bezbrižnu igru bez straha od pasa lutalica", kazala je Ivana, saopćeno je iz Općine Centar.



Načelnik Ajnadžić je dodao da će na ovom igralištu biti postavljena javna rasvjeta i video nadzor, kako bi se povećao stepen sigurnosti djece.



Na drugom otvorenom igralištu u ulici Koste Hermana 5 je također postavljena gumena zaštitna podloga zajedno sa pratećim mobilijarom: pješčanik, dvosjedna ljuljačka, klackalica, tobogan, vrteška, njihalica konjić i kula penjalica. Ovdje su mališani vrtića Lane uveličali ovaj događaj i zahvalili se na novom igralištu.



Općina Centar je uložila preko 50.000 KM u uređenje ova dva igrališta i poboljšanje uslova rada osoblja i boravka djece u ovim vrtićima. Pored pomenutog iznosa Općina Centar je također iz svog ovogodišnjeg budžeta izdvojila 2.500 KM za nabavku ormarića potrebnih za ostavljanje obuće i odjeće mališana vrtića Lane čija je procedura javnih nabavki u toku, navodi se u saopćenju za javnost.