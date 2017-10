Male šanse da ima preživjelih u padu ruskog helikoptera

Foto: EPA-EFE

Šanse da je neko od osam putnika i članova posade ruskog helikoptera, koji je pao u more kod obala Svalbarda u Norveškoj, ravne su nuli, rekao je portparol Zajedničkog centra za koordinaciju spasilačkih akcija za sjevernu Norvešku.

"Najvjerovatnije da je da su svi nestali u vodi dok su bili u samom helikopteru. Nije realno da možemo da nađemo preživjele. Mi se nadamo da je bar neko pao u vodu, odnosno van helikoptera, i onda ima šanse da je doplivao do obale. I dalje tragamo, ali to je sada samo formalno", rekao je portparol agenciji TASS.



Više od 24 časa je prošlo od početka operacije potrage i spasavanja, ali do sada bez rezultata.



Norveški spasioci nastaviće i tokom noći da tragaju na nekoliko čamaca, a sutra ujutro pridružiće im se i helikopteri.



Spasilačkim timovima uskoro će se pridružiti i ruski spasioci.