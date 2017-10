Majke Srebrenice čekaju na odobrenje za izgradnju džamije i kapelice u Potočarima

Udruženje Majke enklava Srebrenica i Žepa prije dvije godine pokrenulo je inicijativu za izgradnju džamije u Potočarima, u blizi Memorijalnog centra. Projekt je završen prošle godine, ali se još čeka na potrebne dozvole.

Zamišljeno je da sve bude napravljeno u obliku Cvijeta Srebrenice koji simbolizuje stradanja nevinih ljudi u genocidu. Nažalost, sve je još samo ideja koja se tek treba realizovati.Majke su izrazile želju i prenijele je nadležnima i predstavnicima Islamske zajednice nakon dženaze klanjanje 11. jula 2015. godine. Projekt su poklonili arhitekti iz Cazina , a napravljen je uz pomoć Općine Cazin i načelnika Nermina Ogreševića. Sada se čekaju dozvole."Mi imamo veliku želju da se napravi džamija jer ljudi dolaze iz svih dijelova svijeta, a u Potočarima nema džamije. Ljeti se može klanjati u musali, ali je zimi hladno. Ne želimo govoriti o svemu dok ne dobijemo odobrenje od muftije tuzlanskog, džemata u Srebrenici i reisu-l-uleme. To treba sve uvakufiti i dobiti dozvole pa se tek onda može govoriti o gradnji, jer ima puno stvari da se uradi", rekla je za Klix.ba Kada Hotić iz Udruženja Majke enklava Srebrenica i Žepa.Postoji plan da osim džamije negdje u blizini bude izgrađena i kapelica u kojoj bi se mogle pomoliti i osobe druge vjere. Gradnja je planirana na prostoru koji je u vlasništvu ovog udruženja. Na njoj je već izgrađen objekt u kojem članice udruženja borave."Majke bi gradile džamiju na drugom dijelu svoje parcele. To je dobar projekt. Zamišljeno je da avlija bude u obliku Cvijeta Srebrenice s 11 latica, a u centru bi bila džamija. To bi bio pozitivan detalj koji bi doprinio ukupnom kompleksu", kazao je Ćamil Duraković za Klix.ba.Podsjetimo, prema riječima jednog od arhitekata koji je izrađivao projekt, džamija će se sastojati od ulaznog trijema sa dvije abdesthane, molitvenog prostora s minberom i mihrabom. Iz molitvenog prostora se preko stepeništa dolazi na galeriju ili makfil. Džamija će imati proporcije kao Kaba u Mekki i sve će biti u simbolu 11. jula i ubijenih Srebreničana.Ulazni dio je naglašen pomoću tri kupole, dok četvrta, velika kupola, prekriva molitveni prostor, što je odlika bosanskih džamija. U osnovi, molitveni prostor džamije formiran je na 11m x 11m, dok su na fasadi predviđene brisoleje koje čine 8.372 srebrenička cvijeta postavljena na visini od sedam metara.