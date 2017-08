Magazinović: Tekstom zakona usvojenim u Srbiji obuhvaćena i teritorija i resursi BiH

Saša Magazinović

Zakonom o provođenju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti energetike, dogovorena je saradnja koja uključuje i projekat Srednja Drina, te još neke projekte na teritoriji Bosne i Hercegovine, upozorava Saša Magazinović, zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i Predsjednik Glavnog odbora SDP BiH.

"Budući da je tekstom Zakona usvojenog u Narodnoj skupštini Republike Srbije obuhvaćena i bosanskohercegovačka teritorija, kao i prirodna bogatstva naše države, a da pri tome ne postoji saglasnost državnih institucija, smatram da je time grubo narušen integritet Bosne i Hercegovine. Žao mi je što Parlament BiH nije ranije informisan o ovom pitanju, budući da je zakon usvojen 2012. godine", govori Magazinović i pojašnjava da osim pomenute HE Srednja Drina ovaj Zakon obuhvata i tri hidroelektrane između donje vode HE Bajina Bašta i akumulacije HE Zvornik.



Zbog navedenih informacija, a u cilju zaštite interesa Bosne i Hercegovine, Magazinović je predsjedavajućem Vijeća ministara Denisu Zvizdiću uputio set pitanja kojim bi se javnosti obrazložila situacija. Traži odgovore na pitanja da li Vijeće ministara BiH ima informaciju o ovome i ako ima šta je učinjeno da se zaštiti interes BiH? Da li su institucije Republike Srpske, obzirom da su potpisivale međunarodne izjave/sporazume, tražile i za to dobile saglasnost Parlamentarne skupštine BiH, u skladu sa Ustavom BiH, a ako to nisu učinile da li tu ima krivične odgovornosti?



Magazinović također traži od Zvizdića da kroz odgovor informiše javnost da li je o ovoj temi do sada razgovarao u susretima s čelnim ljudima Srbije i ako nije da li ima namjeru razgovarati o tome sa predsjednikom Vučićem tokom njegove skore naredne posjete.



"Vjerujem da postoji prostor da u regiji vladaju dobrosusjedski odnosi, ali da su trenutni daleko od toga. Neriješeno pitanje granica, često nepoštivanje integriteta i institucija BiH, mješanje u unutrašnje političke odnose i dešavanja, neiskrenost i PR politika umjesto konkretne politike i iskrenih odnosa, trgovinske barijere i sl. Samo su neke od pojava koje otežavaju uspostavljanje stvarnih dobrosusjedskih odnosa. Pri tome, nisam siguran da bosanskohercegovačka strana na sve ove izazove odgovara poštujući, prije svega, samu sebe", ističe Magazinović.



U vrijeme kada je pitanje izgradnje hidroelektrana na Drini bilo aktuelno, SDP je predlagao da entitetske elektroprivrede nastupe zajednički na ovom i brojnim drugim projektima što očigledno nije dobilo podršku. Takva politika solidarnog djelovanja i saradnje bi sigurno dala mnogo bolje efekte nego politike jednostranosti i konflikta koje danas imaju primat.