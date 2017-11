Zvizdić o spornom sporazumu: Hrvatska se ignorantski postavlja u ulogu tumača Ustava i zakona BiH

Denis Zvizdić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić reagovao je na potpisivanje međunarodnog sporazuma o saradnji Republike Hrvatske i bh. entiteta Republike Srpske na realizaciji projekta "Snabdijevanje prirodnim gasom krajnjeg kupca - Rafinerije nafte Brod".

On je poručio da ovaj slučaj predstavlja "vrlo neprijatno iznenađenje" s obzirom da u takvom procesu nije učestvovala, a niti je o tome bila informisana bilo koja institucija izvršne ili zakonodavne vlasti na državnom nivou.



"Posebno začuđuje činjenica da je takav ignorantski odnos prema nadležnim državnim institucijama zauzela jedna od članica Evropske unije koja bi morala da poštuje međunarodno-pravni subjektivitet, suverenitet i teritorijalni integritet svih država, pa tako i Bosne i Hercegovine, koja je uz to i njen prvi susjed. Nažalost, Republika Hrvatska se odlučila, ne uvažavajući ustavnu nadležnost državnih institucija u oblasti vanjske politike i međunarodnih ugovora i akata, da potpiše Protokol sa ustavno nenadležnim institucijama RS-a, koja predstavlja samo jedan entitet u državi Bosni i Hercegovini", naveo je u svojoj reakciji Zvizdić.



On dodaje da je Vlada Republike Hrvatske morala znati ili se o tome na vrijeme informirati, da u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, isključivu nadležnost za vođenje vanjske politike ima Predsjedništvo BiH, dok svaki bosanskohercegovacki entitet može sklapati sporazume samo i isključivo uz saglasnost Parlamentarne skupštine BiH.



"Protokol o saradnji je potpisan bez znanja bosanskohercegovačkih institucija, uprkos činjenici da je po zakonskim propisima nadležno ministarstvo Bosne i Hercegovine trebalo da dostavi Vijeću ministara nacrt prijedloga za pokretanje postupka i osnove za pregovore za zaključivanje međunarodnog ugovora. Iz navedenog proizilazi da je za pitanje koje je regulisano ovim protokolom nadležno Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, pa samim tim bilo koje ministarstvo sa nivoa entiteta RS-a nikako nije moglo biti druga ugovorna strana", ističe Zvizdić i naglašava da posebno zabrinjava i u potpunosti je neprihvatljivo obrazloženje Zaključka Vlade Republike Hrvatske u kojem se naglašava da "Republika Srpska kao entitet u okviru Bosne i Hercegovine ima svoju nadležnost i autonomnost u području plina, odnosno energetike…..", pri čemu se Vlada Republike Hrvatske postavlja u ulogu tumača Ustava i zakona BiH.



"Teško je povjerovati da Republika Hrvatska ne zna da je to isključiva nadležnost države Bosne i Hercegovine i da je pitanje plina svugdje u svijetu strateško pitanje koje nikada ne uključuje interese samo jedne strane. Želim da napomenem da je i u prethodnom periodu bilo sporazuma koji se odnose na samo jedan dio države BiH, ali nikada niko od predstavnika vlada drugih država ili međunarodnih institucija nije niti pomislio da ga potpiše sa nižim nivoom vlasti, a da za to ne postoji saglasnost Parlamenta BiH. Jasno je da su potpisivanjem ovog protokola preuzeta prava i obaveze koje po nadležnosti pripadaju isključivo državni. Postavlja se pitanje pravne prirode i validnosti zaključenog Protokola, s obzirom da se radi o međunarodnom sporazumu. Bit će potrebno zatražiti dodatno ustavno-pravno tumačenje o ovakvom obliku narušavanja međunarodno-pravnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, te odlučiti o daljim oblicima zaštite međunarodno-pravnog subjektiviteta BiH", naglasio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH.



Na kraju je naglasio potpunu opredijeljenost za jačanje dobrosusjedske saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, bazirane na principima međusobnog uvažavanja i poštivanja normi i pravila međunarodnog prava.