Lukač: Ne smijemo dozvoliti rušenje najviše institucije Republike Srpske

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da se ne smije dozvoliti ono što je opozicija u RS pokušala na brutalan način, a to je navodno rušenje najviše institucije.

"Opozicija je pokušala da blokira rad Skupštine, da zaustavi njen rad, što predstavlja rušenje Narodne skupštine. To se radi po matrici obojenih revolucija i sve male i velike izdaje koje je do sada napravio Savjet za promjene dječija su igra u odnosu na ono što su jučer uradili", smatra Lukač.



On je pojasnio da je juče u Narodnoj skupštini Republike Srpske stvorena situacija koja do sada nije nikada viđena.



"Narodna skupština RS jeste jednako RS i mi ne smijemo dozvoliti da bilo ko sruši i zaustavi rad Narodne skupštine. Opozicija je to juče pokušala uraditi na jedan brutalan način, nije im to prošlo i sigurno patriote u Srpskoj to neće dozvoliti", poručio je Lukač.



On je komentarišući tvrdnje opozicije da je juče u Narodnoj skupštini RS MUP zloupotrijebljen i da su policajci prekoračili ovlaštenja ocijenio da nije bilo zloupotreba pripadnika MUP-a u Narodnoj skupštini, ističući da je policija radila u skladu sa zakonom.



Lukač smatra da je policija profesionalno radila svoj posao i postupala u skladu sa zakonom, te na osnovu naređenja i traženja predsjednika Narodne skupštine Nedeljka Čubrilovića da se održi red da bi sjednica mogla da bude nastavljena.



Poslanici opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske blokirali su rad te institucije, jer nije postignut dogovor na sjednici skupštinskog Kolegijuma o razmatranju revizorskih izvještaja.